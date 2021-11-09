《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：人行推出碳減排支持工具

《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放舉措

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記者獲悉，監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措，包括優化和拓展外資參與

境內證券期貨市場的渠道和方式，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種等。



人行推出碳減排支持工具

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人行８日宣布推出碳減排支持工具，將通過該工具向金融機構提供低成本資金，引導金融機構向

碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次ＬＰＲ大致持

平。



產供增加庫存提升，煤價料繼續穩步下行

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發改委８日表示，隨著全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價

格大幅回落。預計隨著煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，煤炭價格有望繼續穩步下行。





《上海證券報》



人行創設推出碳減排支持工具

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人行８日公告稱，已創設推出碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達

的方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促進碳

減排。



滬深上市公司前三季度淨利潤同比增２６％

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數據顯示，４５３６家上市公司前三季度共實現營業收入５０萬億元（人民幣．下同），實現淨

利潤４﹒１萬億元，同比分別增長２３﹒３％、２６％。上市公司利潤中位數為１億元，年化每

股收益中位數為０﹒３８元。



煤炭生產連創新高，保供形勢持續向好

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煤炭日產量創近年來新高，電廠存煤超過１﹒１７億噸，秦皇島港煤炭場存大幅增加??發改委

８日發布的最新保供數據表明，目前保供形勢持續向好，煤炭價格有望繼續穩步下行。





《證券時報》



人行推出碳減排支持工具

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人行８日發布消息稱，已創設推出碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準

直達的方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促

進碳減排。



重大項目紛紛落地，基建投資按下加速鍵

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近段時間，廣東、湖北、雲南、福建等多地一批重大項目紛紛集中開工，爭取在年末加緊落地見

效。在政策大力助推之下，一批新能源基礎設施及相關配套產業項目也在近期啟動。



深圳學區新房不被眷顧

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去年深圳學區房價格被熱炒成為熱詞，特別是許多片區的「老破小」學區房由於總價較低，價格

波動幅度很大。而今年卻大不一樣，一些居住環境不好的二手學區房即使降價也不容易出手。

（ｌｃ）

