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09/11/2021 08:05

《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：人行推出碳減排支持工具

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：

《中國證券報》

監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放舉措
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
記者獲悉，監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措，包括優化和拓展外資參與
境內證券期貨市場的渠道和方式，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種等。

人行推出碳減排支持工具
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行８日宣布推出碳減排支持工具，將通過該工具向金融機構提供低成本資金，引導金融機構向
碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限檔次ＬＰＲ大致持
平。

產供增加庫存提升，煤價料繼續穩步下行
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委８日表示，隨著全國煤炭產量和供應量增加、電廠和港口煤炭庫存提升，動力煤期現貨價
格大幅回落。預計隨著煤礦產能進一步釋放和煤炭產量持續增加，煤炭價格有望繼續穩步下行。


《上海證券報》

人行創設推出碳減排支持工具
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行８日公告稱，已創設推出碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準直達
的方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促進碳
減排。

滬深上市公司前三季度淨利潤同比增２６％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
數據顯示，４５３６家上市公司前三季度共實現營業收入５０萬億元（人民幣．下同），實現淨
利潤４﹒１萬億元，同比分別增長２３﹒３％、２６％。上市公司利潤中位數為１億元，年化每
股收益中位數為０﹒３８元。

煤炭生產連創新高，保供形勢持續向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
煤炭日產量創近年來新高，電廠存煤超過１﹒１７億噸，秦皇島港煤炭場存大幅增加??發改委
８日發布的最新保供數據表明，目前保供形勢持續向好，煤炭價格有望繼續穩步下行。


《證券時報》

人行推出碳減排支持工具
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行８日發布消息稱，已創設推出碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，以穩步有序、精準
直達的方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促
進碳減排。

重大項目紛紛落地，基建投資按下加速鍵
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近段時間，廣東、湖北、雲南、福建等多地一批重大項目紛紛集中開工，爭取在年末加緊落地見
效。在政策大力助推之下，一批新能源基礎設施及相關配套產業項目也在近期啟動。

深圳學區新房不被眷顧　
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
去年深圳學區房價格被熱炒成為熱詞，特別是許多片區的「老破小」學區房由於總價較低，價格
波動幅度很大。而今年卻大不一樣，一些居住環境不好的二手學區房即使降價也不容易出手。
（ｌｃ）

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