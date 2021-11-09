【聚焦人幣】人幣中間價續升５６點子至近兩周高，報６﹒３９０３

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９０３，較

上個交易日升５６點子，實現兩連漲，創１０月２７日以來近兩周新高，上個交易日報

６﹒３９５９。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３９０３ －５６﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４０２３ ＋７８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒６４１８ ＋８５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８２０５ －１２﹒６０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６６５２ ＋３９７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７３６７ ＋７２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒５７２６ ＋２７６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７４１９ ＋５７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９９４８ －１５３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１３４２ －４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９８ －２﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１４３６ ＋１４４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３４２ －２２４﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒８５００ －１３﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

