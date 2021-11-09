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即市新聞

09/11/2021 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價續升５６點子至近兩周高，報６﹒３９０３

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９０３，較
上個交易日升５６點子，實現兩連漲，創１０月２７日以來近兩周新高，上個交易日報
６﹒３９５９。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３９０３　　－５６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４０２３　　＋７８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒６４１８　　＋８５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８２０５　　－１２﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６６５２　＋３９７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７３６７　　＋７２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒５７２６　＋２７６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７４１９　　＋５７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９９４８　－１５３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１３４２　　　－４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９８　　　－２﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１１﹒１４３６　＋１４４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３３４２　－２２４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒８５００　　－１３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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