【聚焦人幣】人幣中間價續升５６點子至近兩周高，報６﹒３９０３

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３９０３，較
上個交易日升５６點子，實現兩連漲，創１０月２７日以來近兩周新高，上個交易日報
６﹒３９５９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３９０３ －５６﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４０２３ ＋７８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒６４１８ ＋８５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８２０５ －１２﹒６０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６６５２ ＋３９７﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７３６７ ＋７２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒５７２６ ＋２７６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７４１９ ＋５７﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒９９４８ －１５３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１３４２ －４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９８ －２﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １１﹒１４３６ ＋１４４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３３４２ －２２４﹒００
１人民幣╱韓元 １８４﹒８５００ －１３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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