《鍾之日記》恒指小幅彈，成交縮兩成

《鍾之日記》１１月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國眾議院通過基建支出法案鼓舞投資者，美股周一早盤上漲，但受累於特斯拉下跌，尾盤

升幅收窄。標普５００和納指連續第８日攀升至歷史高位。香江魚缸連跌兩日後，今早小幅反彈

，恒指高開１８９點，曾升１９２點見２４９５６點全日高，之後走軟更倒跌，午後再回升，恒

指收市升４９點或０﹒２％，報２４８１３點。大市全日成交額只有９８５﹒７４億元，按日跌

１９％，創今年５月４日以來最低。

藥明生物（０２２６９）勁彈１０﹒２％報，全日表現最好藍籌。海底撈（０６８６２）挫

５﹒４％，表現最差藍籌。



＊人行新工具降定向貸款成本，Ａ場兩連升＊



人行正式推出碳減排支持工具。金融機構發放碳減排貸款後，可向人行申請資金支持，人行

按貸款本金的６０％向金融機構提供資金支持，利率為１﹒７５％。市場解讀碳減排工具對資金

面的影響偏中性，貨幣政策平穩的方向沒有變化。作為結構性直達工具，其不能等同於變相降息

，本質上為低息定向再貸款；在可實現精準調控流動性並助力穩經濟同時，亦令降準預期進一步

削弱。

滬深股市在六中全會期間保持窄幅波動，滬綜指今早稍微高開返回三千五，惟盤中又再滑落

，午後市況再稍微轉佳，全日升０﹒２４％報３５０７點，連升兩日。兩市全日成交１０１０９

億元人民幣，按日減少２﹒７％，連續第１３個交易日成交破萬億。外資今日通過陸股通淨流出

２１﹒１６億元人民幣，連續三個交易日淨流出。



＊佳兆業求救，內房忙債務融資＊



據外電引述消息人士指，國務院發展研究中心與多家房地產開發商和金融機構昨日（８日）

在深圳舉行會議，會議內容包括房地產市場總體形勢、當前面臨的風險以及對房地產稅的看法和

意見等。據報，近日爆發流動性風險的佳兆業（０１６３８）在會中呼籲國有企業，通過收購項

目或引入作為戰略投資者等方式幫助民企補充現金流。公司還指責，已經有金融企業違規把公司

資金轉走，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄。

惠譽最新將佳兆業集團（０１６３８）長期發行人違約評級從「ＣＣＣ＋」下調至「ＣＣＣ

－」。佳兆業系下４家公司目前保持停牌。

另外據內媒報道，中國銀行間市場交易商協會今日舉行房地產企業代表座談會，參會人士透

露，多家內房企業公司近期均有計劃在銀行間市場註冊發行債務融資工具。

其他內房股表現個別，碧桂園（０２００７）挫５％，中國恒大（０３３３３）升０﹒９％

，萬科（０２２０２）軟０﹒７％，龍光（０３３８０）跌１﹒２％，新城發展（０１０３０）

跌０﹒９％。



＊內地擬發牌給補習企業，新東方反彈６％＊



內地今年７月落實「雙減」新規後，拖累不少補習類教育股集體暴瀉。據《華爾街日報》引

述消息人士透露，內地計劃發放十多張牌照，允許部分教育機構提供校外輔導，雖然持牌機構須

以非營利模式經營，但可以通過其他教育業務牟利。受消息提振，新東方、好未來等在美上市中

概股８日走強。

在港股方面，近期於低位遊走的教育股亦獲帶動，新東方（０９９０１）走高５﹒９％，新

東方在綫（０１７９７）漲４﹒６％，楓葉教育（０１３１７）升０﹒９％，宇華教育

（０６１６９）升０﹒６％，中教（００８３９）彈０﹒２％。

不過，分析普遍認為內地發牌措施未有放緩該行的困境。花旗發表研究報告指，相信內地只

是發牌給Ｋ９非牟利校外輔導機構，而早前的「雙減」政策仍然維持，例如上市公司不能獲取這

些牌照去進行Ｋ９校外輔導業務。該行相信，Ｋ１２校外輔導行業將繼續調整其成本及營運，而

教育中心將繼續關閉。

摩根大通認為，該行業一切似乎維持現況，高中校外輔導展期能否繼續運營仍然不明朗，雖

然非專科輔導及非Ｋ１２業務不受政策影響，但可接觸市場盈利能力受考驗，因此認為仍未能投

資整個行業，並維持謹慎看法。



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