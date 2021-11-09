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09/11/2021 08:42

【低碳變革】人行推出碳減排支持工具，貸款利率低至１﹒７５％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》人民銀行公告，推出碳減排支持工具，金融
機構發放碳減排貸款後，通過人行「先貸後借」的直達機制，申請資金支持；人行按貸款本金的
６０％向金融機構提供資金支持，利率為１﹒７５％，期限１年，可展期２次。金融機構需提供
合格質押品。
　　人民銀行表示，推出碳減排支持工具這一結構性貨幣政策工具，向金融機構提供低成本資金
，引導金融機構向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，貸款利率應與同期限
檔次貸款市場報價利率（ＬＰＲ）大致持平。碳減排支持工具發放對象暫定為全國性金融機構，
人民銀行通過「先貸後借」的直達機制，對金融機構向相關企業發放的合條件碳減排貸款，按貸
款本金的６０％提供資金支持，利率為１﹒７５％。
　　民生銀行首席研究員溫彬表示，該工具沒有作為再貸款項下支持綠色發展的專項工具出現，
而是作為一個結構性貨幣政策工具提出，體現其重要性。同時，由於雙碳目標是一個長期目標，
工具的推出也著眼於長期發展。

＊碳減排支持工具「做加法」＊

　　人民銀行有關負責人表示，重點支持清潔能源、節能環保和碳減排技術三個碳減排領域。初
期的碳減排重點領域範圍突出「小而精」，重點支持正處於發展起步階段，但促進碳減排的空間
較大，給予一定的金融支持可以帶來顯著碳減排效應的行業。
　　具體而言，清潔能源領域主要包括風力發電、太陽能利用、生物質能源利用、抽水蓄能、氫
能利用等；節能環保領域主要包括工業領域能效提升、新型電力系統改造等；碳減排技術領域主
要包括碳捕集、封存與利用等。
　　人行負責人說，碳減排支持工具是「做加法」，用增量資金支持清潔能源等重點領域的投資
和建設，從而增加能源總體供給能力，金融機構應按市場化、法治化原則提供融資支持，助力國
家能源安全保供和綠色低碳轉型。金融機構向人民銀行申請碳減排支持工具時，需提供碳減排項
目相關貸款的碳減排數據，並承諾對公眾披露相關信息。

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