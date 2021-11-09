【進博會】進博會已達成逾２００項合作意向，金額超１５億美元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》據央視新聞連播報道，第四屆進博會貿易投

資對接會昨日（８日）全部結束，通過線上線下一對一的洽談，１０００多家中外企業達成超

２００項合作意向，意向金額超過１５﹒４６億美元。其中「一帶一路」沿線國家收獲了大量訂

單，合作進一步深化。

