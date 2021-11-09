【政策解讀】分析：人行推碳減排工具定向降成本，寬鬆預期降溫

《經濟通通訊社９日專訊》人行正式推出碳減排支持工具。金融機構發放碳減排貸款後，可

向人行申請資金支持，人行按貸款本金的６０％向金融機構提供資金支持，利率為１﹒７５％，

期限一年，可展期兩次。人行並未提及碳減排支持工具的具體規模，分析預計年內投放量總體有

限，到明年底可能會突破萬億元人民幣。

廣發證券銀行分析師王先爽表示，本次政策屬於「中性補貨幣、結構寬信用、定向降成本」

，如果這一政策渠道投放暢通，預計後續人行通過降準釋放基礎貨幣概率和頻次將降低。

興業證券固收分析師羅雨濃認為，碳減排工具的利率低於當前再貸款和再貼現利率，說明人

行通過結構性貨幣工具支持中央實現「雙碳」目標的力度是很大。碳減排工具有利於提升金融機

構對新能源領域的金融支持，寬信用的效果是可以預期的。但碳減排工具是再貸款的一種，其實

也是可以直接增加基礎貨幣的，形象的說法這是「既加水又加面」。

平安證券固收分析師劉璐等認為，價格上碳減排支持工具成本僅高於降準，在機制上採取「

報銷制」，間接補充狹義流動性有一定的「寬信用」效果；從數量上看，受制於銀行貸款意願和

資產稀缺性，前期快速增量的概率比較低。

分析均認為，本次結構性工具對資金面的影響偏中性，也基本符合市場預期，貨幣政策平穩

的方向沒有變化。（ｃｔ）

