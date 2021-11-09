【重拳監管】據報內地計劃發放牌照，允許機構開展非營利校外輔導

《經濟通通訊社９日專訊》外媒《華爾街日報》引述消息人士透露，內地計劃發放十餘張牌

照，允許部分教育機構提供校外輔導。消息指，持牌機構須以非營利模式經營，但可以通過其他

教育業務牟利，消息最快本月底前公布。

受消息提振，新東方、好未來等在美上市中概股８日走強。（ｄｗ）

