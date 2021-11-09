【新冠肺炎】全國昨新增本土確診回落至４３宗，河北佔１２例最多

《經濟通通訊社９日專訊》國家衛健委公布，全國昨日（８日）報告新增確診病例６２例。

其中，本土病例回落至４３例（河北１２例，黑龍江８例，四川７例，遼寧５例，甘肅４例，江

西３例，河南２例，雲南２例），含８例由無症狀感染者轉為確診病例（甘肅３例，河南２例，

四川２例，黑龍江１例）。境外輸入病例１９例，含４例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增

死亡病例。無新增疑似病例。

當日新增治愈出院病例４２例，解除醫學觀察的密切接觸者２２４５人，重症病例較前一日

減少１例。境外輸入現有確診病例３９３例（其中重症病例３例），現有疑似病例１例。累計確

診病例９７７９例，累計治愈出院病例９３８６例，無死亡病例。

全國現有確診病例１２２２例（其中重症病例２７例），累計治愈出院病例９２０２７例，

累計死亡病例４６３６例，累計報告確診病例９７８８５例，現有疑似病例１例。累計追蹤到密

切接觸者１２８３６４７人，尚在醫學觀察的密切接觸者５００７９人。

累計收到港澳台地區通報確診病例２８８９０例。其中，香港特別行政區１２３６８例（出

院１２０３６例，死亡２１３例），澳門特別行政區７７例（出院７５例），台灣地區

１６４４５例（出院１３７４２例，死亡８４７例）。

昨日全國報告新增無症狀感染者７４例，其中境外輸入２８例，本土４６例（遼寧２７例，

河南８例，江西６例，雲南５例）；當日轉為確診病例１２例（境外輸入４例）；當日解除醫學

觀察１１例（境外輸入９例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者５０７例（境外輸入３５０例）。

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