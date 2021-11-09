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即市新聞

09/11/2021 14:45

【債務風險】據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國國務院智庫－－國務院發展研究中心８日與多家房企和金融
機構在深圳舉行會議。有消息人士透露，近期面臨流動性危機、出現理財產品逾期兌付的佳兆業
（０１６３８），在會中呼籲國有企業收購項目或引入作為戰略投資者，幫助民營企業補充現金
流。
　　據《路透》引述消息人士指出，佳兆業表示其現金流非常緊張，由於信用評級機構不斷給予
降級，銀行因為評級下降進一步停貸抽貸，企業遇到巨大困難。佳兆業在會中呼籲國有企業收購
項目或引入作為戰略投資者，幫助民營企業補充現金流。公司還指，已經有金融企業違規把公司
資金轉走，呼籲所有尋求凍結資產的案件指定深圳法院集中管轄。
　　萬科（０２２０２）（深：０００００２）則在會中表示，萬科本身還是財務穩健的，但呼
籲政策要穩定，避免系統風險及擠兌和斷裂。
　　佳兆業集團在８日夜晚發表聲明指，近期受集團資金流動性困難影響，由深圳錦恒財富管理
發行、佳兆業集團（深圳）擔保的財富產品出現兌付逾期。目前集團總體資產價值大於負債，有
足夠可供處理的優質資產，為投資者提供財富產品的後續兌付。佳兆業呼籲投資者多一點時間和
耐心，對於為投資者帶來困擾深表歉意。
　　佳兆業集團及佳兆業資本（００９３６）、佳兆業美好（０２１６８）及佳兆業健康
（００８７６）１１月５日起停牌。（ｄｗ）

　

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