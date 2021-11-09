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即市新聞

09/11/2021 08:33

【債務風險】佳兆業：集團價值大於負債，有足夠優質資產可供處理

　　《經濟通通訊社９日專訊》佳兆業集團（０１６３８）深夜發表聲明指，目前集團總體資產
價值大於負債，有足夠可供處理的優質資產，為投資者提供財富產品的後續兌付。
　　佳兆業表示，近期受集團資金流動性困難影響，由深圳錦恒財富管理發行、佳兆業集團（深
圳）擔保的財富產品出現兌付逾期。集團正採取多項措施以解決問題，包括廣泛徵求投資者意見
，拿出更為可行的兌付方案；加快深圳、上海等地優質資產處置，回籠資金用於兌付財富產品；
梳理可抵押資產，為財富產品提供兌付保障；加快在售地產項目銷售，實現快速回款。

＊取消１０日投資者代表見面會，呼籲不要前往佳兆業辦公場所聚集＊

　　聲明指，為儘快制定出更為可行的兌付方案，呼籲投資者多一點時間和耐心，對於為投資者
帶來困擾深表歉意。集團指，將堅決履行社會責任，妥善解決兌付問題，儘快完善兌付方案，及
時向投資者公布。
　　佳兆業又宣布，基於疫情帶來的公共安全考慮，原定星期三（１０日）召開的投資者代表見
面會取消，呼籲投資者不要前往佳兆業辦公場所聚集，如有訴求可以向客戶經理反映。
　　佳兆業集團及佳兆業資本（００９３６）、佳兆業美好（０２１６８）及佳兆業健康
（００８７６）１１月５日起停牌。（ｊｔ）

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