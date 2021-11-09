【中概焦點】騰訊音樂與Ａｐｐｌｅ　Ｍｕｓｉｃ達成全球合作

《經濟通通訊社９日專訊》騰訊音樂（ＴＭＥ）宣布，與Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ達成音樂

授權協定，將通過ＴＭＥ音樂雲進行授權音樂作品的全球發行與推廣。美股騰訊音樂隔晚漲

２﹒１％，收報７﹒９６美元。

騰訊音樂表示，此次與Ａｐｐｌｅ Ｍｕｓｉｃ的音樂授權合作，將會助推更多優質中國音

樂內容的海外傳播，不斷實現音樂作品的全球價值。（ｊｔ）

