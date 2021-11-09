《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）擬
要求美國聯邦通信委員會暫停實施撤銷公司美國運營牌照的命令。
此前美國以「國家安全」考慮為由，吊銷中國電信在美執照，並要求該公司必須在６０天內
結束在美國的業務。美國官員表示，中國政府對該公司的控制意味著，中國有機會「獲取、儲存
、擾亂以及╱或者誤導美國的通訊」，從而令中國能夠「對美國進行間諜以及其他有害活動」。
（ｊｔ）
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09/11/2021 09:12
【大國博弈】中國電信要求美國暫停執行撤銷公司在美牌照的命令
《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）擬
要求美國聯邦通信委員會暫停實施撤銷公司美國運營牌照的命令。
此前美國以「國家安全」考慮為由，吊銷中國電信在美執照，並要求該公司必須在６０天內
結束在美國的業務。美國官員表示，中國政府對該公司的控制意味著，中國有機會「獲取、儲存
、擾亂以及╱或者誤導美國的通訊」，從而令中國能夠「對美國進行間諜以及其他有害活動」。
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