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09/11/2021 09:43

【大國博弈】新西蘭總理：滿足最低要求應允許中國加入ＣＰＴＰＰ

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國今年９月１６日正式申請加入「全面與進步跨太平洋夥伴關
係協定」（ＣＰＴＰＰ），理論上需要獲得現有成員國的一致同意方可加入。新西蘭總理阿德恩
７日接受美國全國廣播公司（ＮＢＣ）採訪時表態，ＣＰＴＰＰ為自由貿易協定和多國自由貿易
協定設定了一個非常高的標準，我們將歡迎任何願意滿足這些標準的國家加入該協定。只要滿足
最低要求，就應該允許中國加入ＣＰＴＰＰ。
　　阿德恩的表態與鄰國澳洲截然相反，澳政府曾表示可能否決中國的申請。根據協定規定，
１１個現有成員國均有否決新成員申請的權利。《澳大利亞人報》報道稱，澳貿易部長丹．特恩
表示，中國需要首先恢復與澳洲的部長級溝通，之後澳方才會考慮中國加入ＣＰＴＰＰ的談判過
程。自２０１８年澳洲政府拒絕華為５Ｇ進入至今，中澳關係急劇惡化。
　　另一方面，台灣在９月同樣宣布申請加入ＣＰＴＰＰ後，已積極尋求澳洲的支持。台灣駐澳
洲代表（大使）常以立（Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｃｈａｒｎｇ）上月在澳洲國會一個委員會上表示，
台灣可以幫助提升科技貿易，以及澳洲礦產的需求。
　　ＣＰＴＰＰ目前有１１個成員國，分別是加拿大、澳洲、汶萊、智利、日本、馬來西亞、墨
西哥、新西蘭、秘魯、新加坡以及越南。目前申請加入的分別是英國、中國大陸、台灣。
（ｗｌ）

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