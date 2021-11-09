【大國博弈】據報美國擬在亞非拉投資多個基建項目，抗衡一帶一路

《經濟通通訊社９日專訊》國際社會對中國「一帶一路」倡議帶來的深遠影響愈發分歧之際

，據《路透》最新引述一位美國高級官員周一（８日）表示，美國計劃明年１月在全球投資５至

１０個大型基礎設施項目，這是七國集團（Ｇ７）一項更廣泛計劃的一部分，該計劃旨在對抗中

國的「一帶一路」倡議。這位官員表示，由美國總統拜登的副國家安全顧問Ｄａｌｅｅｐ

Ｓｉｎｇｈ率領的美國代表團，上周進行一系列「傾聽之旅（ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ

ｔｏｕｒｓ）」活動，最新出訪了塞內加爾和加納，並確定了至少１０個有希望投資的項目。

該官員稱，一個美國代表團在１０月初對厄瓜多爾、巴拿馬和哥倫比亞進行了類似的訪問，

另一個代表團計劃在年底前訪問亞洲。官員們正在會晤政府和民間部門領導人，為Ｇ７在６月發

起的「重建更美好世界（Ｂ３Ｗ）」計劃尋找項目。計劃可能會在１２月的Ｇ７會議上最後確定

。

Ｇ７的Ｂ３Ｗ計劃旨在縮小發展中國家到２０３５年將要面臨的４０萬億美元基礎設施投資

缺口，並在中國貸款以外提供替代融資選擇。據悉，美國將向發展中國家提供全方位的美國金融

工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、捐贈和技術專長，專注於氣候、衛生、數字技術和性別

平等。

上述官員稱，塞內加爾和加納的高級官員對美國的保證表示歡迎。美國不會要求簽署可能導

致港口或機場以後被扣押的保密協議或抵押協議，這與中國的做法不同。報道提及，討論中的項

目包括可能在塞內加爾建立一個西非疫苗生產中心，加強可再生能源供應，促進對婦女擁有的企

業的貸款，以及縮小數字鴻溝。（ｗｌ）（ｚｚ）

