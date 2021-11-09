【聚焦人幣】中央結算：１０月境外機構債券托管量增２２６億人幣

《經濟通通訊社９日專訊》中國債券信息網中央結算公司公布的數據顯示，１０月境外機構

在中央結算公司的債券托管面額增加２２６億元（人民幣．下同），至３﹒５２萬億元。當月，

境外機構淨增持國債２４０億元，累計持有國債２﹒３萬億元。（ｗｌ）

