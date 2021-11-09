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09/11/2021 15:31

【數據前瞻】機構料１０月內地ＣＰＩ破１，ＰＰＩ續漲至２６年高

　　《經濟通通訊社９日專訊》統計局將於明日（１０日）公布１０月ＣＰＩ、ＰＰＩ數據。內
地上月蔬菜價格超季節性上漲和豬肉止跌回升拉動食品價格上升，上游原材料漲價向下游傳導作
用在加強，據《路透》綜合約３０家機構的預估中值顯示，１０月ＣＰＩ同比料「破１」升至
１﹒４％（９月同比漲０﹒７％），為去年９月以來最高；能源類、有色金屬等大宗商品價格持
續高企，能耗雙控政策下高耗能類大宗商品供給收縮，預計ＰＰＩ同比料升至１２﹒４％（９月
同比漲１０﹒７％），為１９９５年１０月以來的２６年最高位。
　　國泰君安證券宏觀團隊董琦稱，１０月２８種重點監測蔬菜價格環比上漲２０﹒４％，創歷
史最大漲幅；七種重點監測水果環比價格上漲３﹒４％，為下半年以來首次轉正。非食品方面，
全球能源供需緊張的形勢繼續推升能源價格，１０月布蘭特原油平均價格大幅上漲１２％至
８３﹒８美元╱桶。國內成品油價格快速上升，導致ＣＰＩ交通通信分項上行。
　　ＰＰＩ方面，交通銀行金融研究認為，近期國內大宗商品價格指數顯著上漲，其中能源類、
礦產類、有色類漲幅較大。隨著國內限電限產力度加大，工業中間產品供給受限導致價格快速上
漲。經過對流通中的生產資料價格歸類測算，九大類生產資料全部上漲，其中，煤炭、化工產品
價格１０月環比漲幅都在兩位數。（ｗｌ）

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