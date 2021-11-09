【大國博弈】美國將啟全球基建融資計劃，中方：不存相互抗衡問題

《經濟通通訊社９日專訊》國際社會對中國「一帶一路」倡議帶來的深遠影響愈發分歧之際

，據《路透》最新引述一位美國高級官員周一（８日）表示，美國計劃明年１月在全球投資５至

１０個大型基礎設施項目，這是七國集團（Ｇ７）一項更廣泛計劃的一部分，該計劃旨在對抗中

國的「一帶一路」倡議。

在北京，外交部發言人汪文斌回應表示，「一帶一路」倡議提出８年來，始終堅持共商、共

建、共享、開放、綠色、廉潔、高標準、惠民生、可持續的高質量發展理念，推動建成了一大批

合作項目，加強了各國互聯互通水平，為共建國家人民帶來了實實在在的利益，已經成為廣受歡

迎的國際公共產品和規模最大的國際合作平台之一。中方認為全球基礎設施領域合作空間廣闊，

各類相關倡議不存在相互抗衡或彼此取代的問題。

由美國總統拜登的副國家安全顧問Ｄａｌｅｅｐ Ｓｉｎｇｈ率領的美國代表團，上周進行

一系列「傾聽之旅（ｌｉｓｔｅｎｉｎｇ ｔｏｕｒｓ）」活動，最新出訪了塞內加爾和加納，

兩國對高級官員對美國的保證表示歡迎。據悉，美國將向發展中國家提供全方位的美國金融工具

，包括股權、貸款擔保、政治保險、捐贈和技術專長，專注於氣候、衛生、數字技術和性別平等

；但不會要求簽署可能導致港口或機場以後被扣押的保密協議或抵押協議，這與中國的做法不同

。

報道提及，討論中的項目包括可能在塞內加爾建立一個西非疫苗生產中心，加強可再生能源

供應，促進對婦女擁有的企業的貸款，以及縮小數字鴻溝。（ｗｌ）

