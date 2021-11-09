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即市新聞

09/11/2021 16:30

【重拳監管】市監總局：續規範數字經濟、信息安全等領域競爭行為

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家市場監督管理總局副局長甘霖近日表示，將持續規範數字經
濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域競爭行為。一是著力完善公平競爭制度，進一步
築牢法治根基。推動加快修訂反壟斷法，適時修訂反不正當競爭法，推動制定出台《禁止網絡不
正當競爭行為規定》《商業秘密保護規定》，持續完善配套立法，不斷健全制度，為市場主體明
確規則、劃出底線，設置好「紅綠燈」。
　　二是著力加強競爭監管執法，進一步保護公平競爭。加大反壟斷反不正當競爭監管執法力度
，防止資本無序擴張。持續規範數字經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域競爭行為
，嚴格依法查處壟斷協議、濫用市場支配地位等壟斷行為，以公正監管促進公平競爭。依法加強
民生、金融、科技、傳媒等領域經營者集中的審查，防止「掐尖式併購」，推動形成大中小企業
良性互動、協同發展良好格局。
　　三是著力健全監管體系，進一步提升監管效能。加強行政執法和司法保護銜接、市場監管和
行業管理協調、競爭政策和產業政策協同，推進線上線下一體化、事前事中事後全鏈條監管，加
快構建全方位、多層次、立體化監管體系。注重借鑒國際經驗、加強開放合作、參與全球治理，
不斷提升適應和運用國際規則的能力，更好支持企業創新發展、積極參與國際競爭。（ｗｌ）

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