【重拳監管】消息指校外教培辦學牌照發放仍在討論中，下發需時日

《經濟通通訊社９日專訊》早前有報道指中國將向教培企業發放Ｋ９（義務教育階段）學科

培訓的非營利性培訓機構辦學許可證。內地媒體《第一財經》引述教育行業人士指出，於校外培

訓許可證的事情尚處在「討論」進程中，數量、名單、標準等，都尚無定論，由營利改為非盈利

更需要一定時間完成，現在對於校外培訓企業來說，最重要的事情是先找到一條短期見效的盈利

路徑維持生存，比如剛剛宣布進軍直播行業的新東方。（ｄｗ）





