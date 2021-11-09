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即市新聞

09/11/2021 17:23

【重拳監管】市監局等八部門聯合部署校外培訓廣告管控工作

　　《經濟通通訊社９日專訊》市場監管總局會同中央宣傳部、中央網信辦、教育部、民政部、
住房城鄉建設部、國資委、廣電總局研究出台《關於做好校外培訓廣告管控的通知》，就做好校
外培訓廣告管控工作作部署。　
　　《通知》要求地方相關部門不區分學科、非學科類，集中時間、集中力量對校外培訓廣告進
行全面排查清理，清理存量、杜絕增量。組織主流媒體及其新媒體、網絡平台企業、戶外廣告位
經營管理單位等相關市場主體開展自查整改。對重點媒體、網絡平台企業、主要校外培訓機構及
廣告經營企業開展聯合約談等，從嚴查處虛假違法校外培訓廣告行為，形成監管高壓態勢。
　　《通知》明確，強化廣告管控與校外培訓機構審批管理的協同，將校外培訓機構的廣告活動
情況作為對其相關資質管理的重要內容。強化廣告管控與媒體管理的協同，加強傳統媒體行業管
理和互聯網信息管理，落實相關責任，有效應對以節（欄）目、軟文等形式變相發布校外培訓廣
告等問題。強化國有企業等單位所屬廣告牌和廣告位的管控，杜絕鐵路、地鐵、公交車、國有廠
礦單位以及公交站台所屬廣告牌廣告位刊發校外培訓廣告，形成有效示範效應。
　　《通知》強調，要進一步健全多部門聯合管控機制，充分發揮「雙減」工作專門協調機制作
用，相關部門要支持鄉鎮、街道開展戶外廣告日常管理，積極組織、支持、引導社區工作人員、
志願者加入廣告管控工作，發揮社會共治效果。
　　市監局表示，自「雙減」文件印發以來，市場監管部門加大校外培訓虛假違法廣告查處力度
，在全國組織開展「呵護青少年健康成長－－教育培訓類廣告清理整治行動」。截至目前，共查
辦相關違法廣告案件１５７０件，處罰金額３０６０萬元人民幣。（ｄｗ）

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