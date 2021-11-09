【ＦＯＣＵＳ】「碳減排支持工具」問世，地產漫漫寒冬無期？

【ＦＯＣＵＳ】一連四天的十九屆六中全會北京揭幕，中國未來５年乃至１０年發展路向何

指即將揭盅。地產商集體訴苦，似試探中央政策會否鬆動之際，人民銀行周一（８日）晚公告推

出全新結構性貨幣政策工具－－「碳減排支持工具」，以低至１﹒７５％利率重點支持清潔能源

、節能環保、碳減排技術三大領域，信號不可不察。



＊六中揭幕同日，深圳地產界訴苦＊



「房住不炒」利劍高懸，昔日經濟增長的最大引擎地產業硬著陸苗頭初顯，有華爾街大行８

月以來已五度下調中國經濟增長預測，預計今年破８（７﹒８％）、明年破５（４﹒７％）；另

有國字頭券商首席經濟學家明言，針對基建、地產這些所謂的風險點而採取的風險化解措施，非

但不能真正化解宏觀風險，反倒會讓中國經濟自廢武功，主動放棄一個重要的經濟增長引擎。

六中全會周一（８日）揭幕同日，深圳地產、金融界舉行座談會，向中央智庫國務院發展研

究中心大吐苦水。其中，近日陷入理財產品兌付風波的佳兆業（０１６３８）指，現金流非常緊

張，徹底喪失投資能力；內房龍頭萬科（０２２０２）稱，９月、１０月銷售下滑程度超過

２００８年金融海嘯時。

房地產流動性危機似正火燒連營，六中全會會否提及此領域，又會否調整調控政策，勢是

中國未來５年乃至１０年發展路向的關鍵。



＊利率低至１﹒７５％，接近「定向ＱＥ」＊



不過，昨晚央行網站一頁「人民銀行推出碳減排支持工具」公告，或能一窺最高層心意。

簡而言之，該工具通過向金融機構提供低成本資金，引導其向清潔能源、節能環保、碳減排技

術等重點領域加大貸款投放。由於利率低至１﹒７５％，較支農、支小再貸款２﹒２５％利率再

低５０基點

，某程度而言接近「定向ＱＥ」。

儘管暫時未知碳減排支持工具的規模，短期也未必帶來可觀的增量資金，但此結構性貨幣

政策工具的誕生，或意味高層有意一邊繼續推進部分行業去槓桿，另一邊結構性供應基礎貨幣

。以扶持清潔能源、節能環保、碳減排技術，維持實體經濟增長動力。

貝萊德首席執行官Ｌａｒｒｙ Ｆｉｎｋ就預期，接下來將誕生的１０００家獨角獸（價值

至少１０億美元）

初創企業，不會是搜索引擎，也不會是社交媒體，而將是開發綠色氫能、綠色農業、綠色鋼鐵、

綠色水泥的氣候技術領域。

倘若真的如機構估算，碳減排支持工具將托舉中國ＧＤＰ增長約２個百分點，地產業的漫漫

寒冬恐仍望不到盡頭。

