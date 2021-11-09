《匯市縱橫－蕭啟洪》涼風有信

《匯市縱橫》轉眼又到了立冬，立冬當天氣溫還是挺熱，外出時還穿著Ｔ－ｓｈｉｒｔ短褲

，令人開始懷疑傳統智慧的準確性。但據天文台的預測，冷風於周一凌晨來到，隨之而來是一周

的寒冷天氣，最低可能低至１６度，忽然令筆者耳邊響起這個熟悉的旋律：涼風有信，秋月無邊

……虧我思嬌的情緒好比度日如年……



立冬了代表冬季開始，氣溫下降。而冬天應該是享受豐收、休養生息的季節。當然，「豐收

」能否兌現跟能否「享受」相關！面對這一年最後兩個月，筆者還是希望一眾讀者真的能夠「豐

收」，或最少能平安渡過今年的風風浪浪。無論豐收與否，休養生息就一定管聽！微寒的天氣確

實令人抖擻精神，據說思維也敏捷一點，這可能就是溫帶地區的社會發展特別理想及各個國家特

別發達的原因之一。但「極寒」就令大家都不想活動，但求有溫暖的處所。極寒也代表萬物不能

茂盛的生長，亦肯定不是糧食生長期。因此，儲糧、少出門成為了冬天的特色。雖然科技發達的

今天已經克服了許多環境的限制，但深種在我們體內這些祖先基因還是叫我們有著對冬天同一個

情懷。



據估計今年冬天我們可能迎來「拉尼娜」現象，令我們冬天將出現一波極寒冷的天氣，這個

冬天將更冷。據報道，美國國家海洋和大氣管理局測到熱帶太平洋水溫出現相對平均下降

０﹒４４度的情況，從而推測「拉尼娜」現象可能在冬季重臨。因當熱帶太平洋海水溫低於平均

０﹒５度或以上這個現象便會大概率的出現（低於平均０﹒５度為弱拉尼娜，低於１度為強拉尼

娜），水溫偏低會加劇太平洋的沃克環流而可能令我們出現極寒天氣。



但從好的方向看，冬天過去便是春天的來臨。那冬天便成為總結、檢討一年的經驗，規劃來

年的好時機，在工作上也如是。２０２１年確實是極之波動的一年，Ｄｅｌｔａ變種威脅了全球

的復甦，亦令一眾國家從新冠疫情走出來的路途變得崎嶇。港股斯人獨憔悴，極可能成為環球股

票市場的包尾大幡！通脹高企令各央行的利率正常化政策如箭在弦。但在利率上升的威脅下，美

股還是屢創新高！明年又如何呢？



上周，一眾中央銀行向市場送暖。首先美聯儲在周中議息後，雖然明確了減少買債的步伐（

即從本月起，每月收縮１５０億美元，令１２００億的買債規模能在來年中完全退出），但美聯

儲並沒有交代加息時間表，令市場對於利息急速上升的憂慮稍為降溫。雖然上周五跑出來的就業

數據仍很理想，但距離逼美聯儲提早加息相距還遠，債券牛扳回一城，十年期美國國庫券孳息率

回跌至１﹒４５％水準。



＊通脹與加息＊



那明年是否就不用擔憂加息呢？筆者覺得還需看通脹及各國央行的取態與他們對當前形勢評

估的準確性。先說通脹。查通脹高企的原因：或說供應鏈被疫情窒礙；或說經濟恢復令需求增加

；或說綠色經濟令傳統能源如煤炭、石油供應緊張；或說疫情後供應鏈重新部署而推高成本等等

。當中確有因疫情過去而獲得紓緩的因素，如政府刺激方案，工人在疫後重新投入勞動市場而令

工資回落、供應鏈暢通等。但亦有持久或將加劇的因素，如綠色經濟令天然氣、風電等需求持續

上升，綠色經濟亦令電動汽車需求飆升而令銅價大漲。疫情的教訓令部分國家不敢過分依賴中國

作為唯一的生產基地等。筆者認為綠色經濟已經回不了頭，除了直接對某些原材料造成激增的需

求之外，更重要的是已令傳統能源的資本投入減少，如石油的生產因資本投入的減少，如果同時

經濟對石油的依賴不能有效的下降的話，石油未來將出現短缺是大概率事件！其實內地最近的缺

電情況亦可以看成是成本進一步上升的現象，只是價格調不上去而採用斷供的方式表現而已。因

此，筆者認為通脹未來上升可能比市場、美聯儲想像為高！



走出疫情的同時全球的經濟都面對著貨幣濫發的情況。貨幣濫發將大概率導致通貨膨脹（日

本的例子需進一步探討）。各國央行可能都意識到這一點，因此紛紛在下半年開始轉鷹，並擼起

衣袖擺出一副隨時收水、加息的姿態。如英倫銀行、加拿大銀行及澳洲儲備銀行等。但無獨有偶

，除了一些新興市場的央行在陸續升息之外，其實這幾個較大經濟體的央行並沒有因應市場預期

而提早加息！在仔細推敲一下不難相信這些央行當面對經濟增長不確定及通脹上升的問題去解決

，二選其一下，他們將毫不猶疑地選應對經濟增長威脅。無他，在民主國家這些財金官員或多或

少受到政治的壓力，而民主正是以多數人的眼前利益為先（因我們不能假設每一個人都是經濟學

家，我們也不會為長遠的利益而放棄目前的安逸、福利！）。這亦充分印證了美聯儲的立場：在

未有看到經濟增長的確實證據之前不會隨便加息。



來年將會十分關鍵。究竟美國經濟的增長會否持續，通脹是否如想像的「過度性」等問題將

有進一步的啟示。若通脹真的下不了來，美聯儲的政策判斷將與通脹步伐脫節，換來的是通脹在

未來幾年將進一步上揚。所以，當讀者相信通脹並非「過度性」時，我們當然希望美聯儲能當機

立斷提早加息，但筆者相信美聯儲政策更趨向落後於通脹而令美國長息進一步上升的可能性增加

，利率曲線將進一步陡峭！



屆時，利率可能短時間內上升空間有限，但於未來３－５年間將急速上升。筆者在此希望推

動通脹上升的原動力是我們的工資增長，最少我們收入能夠增加！但若出現滯漲，情況變更難駕

馭了。這個冬天，雖然不知道拉尼娜現象會不會出現，但大家還是造好保暖準備，以迎接極寒天

氣。收筆前窗外開始風聲颯颯，讚歎天文台的預測能如斯精準，但我們對經濟預測還存在較大的

變數！這涼風送來的信息，讀者又能參透多少呢！



＊本周策略＊



澳元：早前於０﹒７５２０水平沽出澳元兌美元已於現價０﹒７４００平倉，獲利１２０點子。



歐元：前周建議候低於１﹒１５６０水平買入歐元兌美元已成交，目標１﹒１７６０，止蝕

１﹒１４００。



加元：前周於１﹒２３２０水平買入美元兌加元已於現價１﹒２４５０平倉，獲利１３０點子。



英鎊：上周建議候低於１﹒３５００水平買入英鎊兌美元已成交，目標１﹒３８００，止蝕

１﹒３４００。



離岸人民幣：本周建議候高於６﹒４５００水平沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒３５００，止

蝕６﹒５３００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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