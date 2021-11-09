《股壇解碼－戴名》１９２９歷史恐重演，非凡中國亂石投林

《股壇解碼》源於鮑威爾的緩慢減少買債計劃和市場預期聯儲局最早加息也許要明年７月後

，消息令美國三大指數齊創新高，從歷史數據，美股三大指數齊創新高先後出現４次（包括今次

），當中三次之後都是屍橫遍野的結果，當中１９２９年的經濟大蕭條便是其中一例。就以道瓊

斯指數為例，現在的道瓊斯指數與ＧＤＰ值的比例已經比１９２９年是高，而且按市值看道瓊斯

指數現時市值已達到接近２倍ＧＤＰ的數值。投資者還要注意的是美國三大指數的市值已佔全球

指數總市值超過５０％，加上標普５００的ＰＥ亦到了歷史新高，美股能否逃離魔咒不表樂觀。

最後一提是美國ＳＥＣ通過中概股框架，首先是背景調查有否官方背景，其次是需由美國公司進

行審計，而且一審就是最近的三年，有傳聞指出將有超過２００多中概股未能符合要求而被逼退

市，假若屬實的話，這將是美股的另一隻黑天鵝。



＊意外驚喜＊



由於並未受車用晶片缺貨所影響，日本豐田（Ｔｏｙｏｔａ）發盈喜，並且有信心提升產量

和交付率，這對疲弱的日本經濟無疑是一個驚喜，散戶短線可留意日本市場。傳聞台積電３ＮＭ

芯片生產技術上出現瓶頸，ｉＰｈｏｎｅ １４將不會採用新的３ＮＢ芯片改回使用

ｉＰｈｏｎｅ １３的５ＮＭ芯片，如果芯片不變的情況下，ｉＰｈｏｎｅ １４的新功能是否

足以令果粉追機將是蘋果（ＡＡＰＬ）明年盈利的關鍵。



＊歸心似箭＊



中國移動（００９４１）發行人民幣股份的申請已被中證監審批通過，對一間不缺錢而盈利

可持續性的企業來說，第二上市是否必需是一個疑問。六中全會昨開幕，相信本周Ａ股表現會以

觀望為主，待六中全會過後明確政策方向後才會有所突破，投資者還是靜待會議結果再作打算。



＊鹿死誰手＊



恒指上周出現２５８００點認購期權建倉的情況，即月２３０００點和１２月的２２０００

點期權認沽期權倉位依舊，即月期權的認購認沽比例大幅下跌至４９：５１，牛熊證街貨比例為

６１：３９，個別牛證街貨有縮減跡象，看來近期跌浪已近尾聲，反彈在望之餘還要小心月中過

後可能出現大單邊情況做好準備。



＊股票簡評＊



非凡中國（０８０３２）主要從事經營多個品牌鞋服業務，並經營運動體驗業務，包括體育

場地、體育賽事活動和電競俱樂部的營運、服務和投資。剛公佈的半年業績營業收入上升３﹒５

倍，股東應佔溢利上升２﹒４倍，表面看整個業績在疫情下表現強勁，最近非凡中國

（８０３２）宣佈將通過全資附屬公司從時代集團（０１０２３）手中以５０００萬港元的價格

收購Ｓｉｔｏｙ ＡＴ全部股權。Ｓｉｔｏｙ ＡＴ旗下擁有意大利百年奢侈品牌Ａｍｅｄｅｏ

Ｔｅｓｔｏｎｉ（即港人熟識的ａ﹒ｔｅｓｔｏｎｉ）和副線品牌ｉ２９，主要從事皮具、時

裝和服裝的批發零售。非凡中國已先後收購了英國知名鞋履製造商Ｃｌａｒｋｓ、堡獅龍國際

（００５９２）和Ａｍｅｄｅｏ Ｔｅｓｔｏｎｉ，表面看業務得以橫向開展，但業務範圍又欠

缺互補作用，雖然安踏（０２０２０）透過以３﹒３２億人民幣收購Ｆｕｌｌ

Ｐｒｏｓｐｅｃｔ ８５％股權來取得ＦＩＬＡ在中國大陸、香港、澳門的商標使用權和專營權

（２０１７年更加拓展至新加坡地區），並成為安踏（２０２０）業績增長的主要因素，但不要

忘記安踏是從已除牌的百麗國際（０１８８０）手上接過這燙手山芋，而ＦＩＬＡ在國內單靠通

過明星代言人來吸引年輕消費群體，非凡中國以同樣招數經營ａ﹒ｔｅｓｔｏｎｉ和

Ｃｌａｒｋｓ相信並不適合，不竟消費群體不一樣，投資者要注意非凡中國的流動比率有減少跡

象，而且有一點最令人困惑的是非凡中國不斷配股收購之餘又維持偏高派息率，做法或多或少會

把影響小股東權益，不建議投資者現價買入，合理買入價在１﹒３元左右。《資深市場人士 戴

名》



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