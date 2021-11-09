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09/11/2021 08:06

【企業盈喜】乙德投資（０６１８２）料中期純利增最少３０％

　　《經濟通通訊社９日專訊》乙德投資（０６１８２）公布，預期截至９月３０日止中期純利
將不少於８５０萬元：而去年同期純利約６５０萬元，增幅不低於３０％。
　　該集團指，純利預期增加主因期內石膏磚產品銷售增加，以及石膏磚產品毛利率高於木地板
產品，帶動整體毛利率上升。
　　該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

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