《經濟通通訊社９日專訊》毛記葵涌（０１７１６）公布，預期截至９月３０日止中期純利
將比去年同期約１０９０萬元顯著減幅不少於７０％，即約３２７萬元。
該集團指，純利大幅減少主因數碼媒體及其他媒體服務分部毛利率下降、去年同期獲授香港
特別行政區政府的保就業計劃項下的補助，而期內並無獲得任何相關補助；分佔聯營公司的溢利
減少，以及行政及其他經營開支增加，主要由於員工成本增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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09/11/2021 08:06
【企業盈警】毛記葵涌（０１７１６）料中期純利跌最少７０％
《經濟通通訊社９日專訊》毛記葵涌（０１７１６）公布，預期截至９月３０日止中期純利
將比去年同期約１０９０萬元顯著減幅不少於７０％，即約３２７萬元。
該集團指，純利大幅減少主因數碼媒體及其他媒體服務分部毛利率下降、去年同期獲授香港
特別行政區政府的保就業計劃項下的補助，而期內並無獲得任何相關補助；分佔聯營公司的溢利
減少，以及行政及其他經營開支增加，主要由於員工成本增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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