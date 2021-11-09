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09/11/2021 08:06

【企業盈警】現代健康（９１９）料中期盈轉虧最少２５００萬元

　　《經濟通通訊社９日專訊》現代健康科技（００９１９）公布，預期截至９月３０日止中期
虧損不少於２５００萬元，去年同期溢利約６６００萬元。
　　該集團指，轉盈為虧主因遵守香港及新加坡新冠肺炎抗疫及鎔斷措施而於去年若干期間關閉
門店，導致收益下降所致。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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