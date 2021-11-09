飛揚國際（１９０１）折讓１４％發最多１億新股，籌７０００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》飛揚國際（０１９０１）公布，以每股０﹒７元配售最多１億股

新股，集資約７０００萬元。

該集團指，每股配售價較昨收報０﹒８１元折讓約１３﹒５８％，配售新股佔擴大後股本約

１６﹒６７％，配售予不少於６名屬獨立第三方的投資者，預期緊隨配售事項後，概無承配人將

成為主要股東。該集團指，擬將約５０％配售所得款項淨額用作償還貸款及將約５０％配售所得

款項淨額用作補充營運資金及一般業務營運。（ｗｈ）

