【北水炒Ｄ乜】淨流入１﹒７億人幣，回吸騰訊再沽藥明

《經濟通通訊社９日專訊》恒指周一（８日）低開１２６點，報２４７４３點。最高跌３２

點報２４８３７點，最低跌２３６點報２４６３３點。恒指收報２４７６３點，跌１０６點或

０﹒４３％。

按額度計算，北水全日淨流入１﹒７億元人民幣，減少９１﹒２％。騰訊控股

（００７００）、海底撈（０６８６２）、恒騰網絡（００１３６）；淨賣出最多的依次是藥明

生物（０２２６９）、美團（０３６９０）、工商銀行（０１３９８）。

主板成交１２１９﹒４億元減少５％。其中港股通成交２７７﹒９億元，佔總成交

２２﹒８％。



騰訊控股跌０﹒７７％報４６３﹒８元，北水淨買入１０﹒４億元。海底撈升４﹒７５％報

２２﹒０５元，北水淨買入２﹒４億元。恒騰網絡升０﹒９９％報２﹒０５元，北水淨買入

０﹒８億元。藥明生物跌８﹒６４％報９３﹒１元，北水淨賣出８﹒３億元。美團跌２﹒０２％

報２７１﹒２元，北水淨賣出７﹒４億元。工商銀行升０﹒９５％報４﹒２３元，北水淨賣出

２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） １０﹒４２

海底撈 （０６８６２） ２﹒４４

恒騰網絡 （００１３６） ０﹒８２

贛鋒鋰業 （０１７７２） ０﹒４９

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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藥明生物 （０２２６９） －８﹒３５

美團 （０３６９０） －７﹒４２

工商銀行 （０１３９８） －２﹒２２

建設銀行 （００９３９） －２﹒０１

東岳集團 （００１８９） －１﹒７８

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