《日入而息》兩電明年加電費，林鄭指與內地商通關研制定熔斷機制

《今天重點》

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林鄭稱正與中央研究內地港人投票，不在內地設票站；立

法會選舉不容有失，已借調行政主任

協助馮驊；香港銀行體系非常穩健，可以繼續支撐香港經

濟；林鄭本月２５日為公民科老師擔任課堂主講，主題特

首憲制地位

林鄭稱與內地商討通關進展良好，正磋商制定熔斷機制

港燈明年加電費７％，中電加５﹒８％；兩電明年加電費

，港燈（０２６３８）在現有基金撥款支持基層家庭

中電（００００２）２０１８發展計劃下的資本投資獲增

加３１﹒５２億元

港交所（００３８８）冀明年４月推出衍生產品假期交易

，明年首季測試

據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金

據報碧桂園（０２００７）等房企擬在銀行間市場發行債

務融資工具

據報世茂（００８１３）子公司已劃轉資金償付債券利息

奧園健康（０３６６２）第二大股東不接受拆骨，若出售

資產需反映真實價值

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《即日市況》

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恒指高收４９點報２４８１３，科指升２７點報６２２１

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒２４％上三千五，半導體、軍工股拉漲

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《美元匯價》

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仍然關注歐元１﹒１６２０附近阻力

歐元最新報１﹒１５８９╱９２，日圓最新報１１２﹒８８╱８９

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《公司業績》

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宏?香港第三季核心盈利按年增長１６％至１９億元

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《公司資訊》

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中電（００００２）２０１８發展計劃下的資本投資獲增

加３１﹒５２億元

消息指陽光保險擬明年在港上市，籌最多１５６億元

鷹瞳科技（０２２５１）核心產品ＳａＭＤ獲臨床中心倫

理審查批件

日清食品（０１４７５）智能生產線獲創新科技署資助１

５００萬元

騰訊（００７００）申請註冊「鵝民」商標，國際分類為

教育娛樂

賽生藥業（０６６００）咪康唑口腔貼片諾彌可正式商業

上市

科通芯城（００４００）推出首款開源鴻蒙智能ＢＭＳ電

池管理系統

三星彭博環球半導體ＥＴＦ（０３１３２）今在港上市，

入場費約１５６０元

貝特（０１４９１）被追加額外上市條件，新例後首家

匯豐致力拓展中國財富管理業務，招聘人數超目標；匯豐

中國：網傳人民幣個人存款零利率說法完全失實；匯豐與

ＨＫＴＶｍａｌｌ推出創新商戶融資計劃

傳百勝中國等擬競購內地健康食品和烘焙連鎖品牌沃歌斯

吉利（００１７５）投資極光灣動力設備公司，此前沃爾

沃汽車已持股

信和（０００８３）旗下商場１０月營業額按年升２５％

，人流增１５％

富衛推出自主揀危疾保障計劃，新客戶可豁免首３個月保

費

橋彼道完成１﹒５億美元融資，大灣區共同家園發展基金

領投

晨訊科技（０２０００）１０月收入３７１０萬元，按月

跌４０％

舜宇光學（０２３８２）１０月手機鏡頭出貨量按年跌２

７﹒８％

港交所（００３８８）冀明年４月推出衍生產品假期交易

，明年首季測試

新地（０００１６）元朗新盤命名ＹＯＨＯ Ｈｕｂ，共

涉１９６９伙

廣州農商銀行（０１５５１）非公開發行內資股定價區間

５﹒４８－６﹒６９元人民幣

建行（００９３９）已全額贖回４００億元人民幣次級債

券

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《國企紅籌》

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中關村科技租賃（０１６０１）訂融資租賃協議，獲利息

收入１７６﹒８萬元人民幣

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《神州民企》

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四環醫藥（００４６０）硫酸氫氯吡格雷片獲頒發生產批件

奧園健康（０３６６２）第二大股東不接受拆骨，若出售資產需反映真實價值

華發物業服務（００９８２）付睿獲委任為副總裁，梁亮獲委任為常務執行副總裁

龍湖（００９６０）１０月合同銷售金額跌７﹒５％至２５９億元人民幣

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《中國要聞》

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機構料１０月人幣新增貸環比削逾五成，Ｍ２持平

機構料１０月內地ＣＰＩ破１，ＰＰＩ續漲至２６年高

發改委、工信部印發推動原料藥產業高質量發展方案

分析指人行推碳減排工具定向降成本，寬鬆預期降溫

花旗表示碳排放貸款需求巨大，不應低估人行新工具影響

深圳裁定個人破產清算首案，「破產人」系教培經營者

國資委表示加強央企資金管理，完善境外資金內控監管

五部委表示２０２５年用水總量控制６４００億立方米內

廣州港今年首十月外貿貨物吞吐量破億噸

內蒙遇破紀錄暴風雪，通遼市逾５６００人受災１人死

招商證券表示碳減排工具的推出不意味貨幣政策轉向寬鬆

人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放９００億元；

人行上海總部表示將督促轄內金融機構落實減費讓利政策

中國加強出口管制，南韓柴油車用「尿素」供應緊張

１０月深圳二手在售房源突破３萬套，過戶數創九年低

國研中心召集萬科、佳兆業等深圳房企和金融機構調研

多地收緊樓花監管，房企資金周轉難雪上加霜

小紅書再融資３９億，傳估值高達１５６０億元

中國特使表示聯合國氣候變化大會部長級談判任務艱巨

工信部新車申報目錄納入恒大汽車恒馳５ ＬＸ

華為將歐拉開源操作系統捐予開放原子開源基金會

上百萬投資者「撤離」科創板、創業板打新市場

廣東發布多項促消費舉措，將放寬廣深汽車上牌指標限制

上海馬拉松因疫情延期舉行

發改委表示到２０２５年工業領域清潔生產全面推行

易綱稱將測試數字人幣對幣策、金融穩定等方面的影響

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，報１７５４１點

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《其他消息》

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傳曾國衞借調入境處人員協助檢視立法會選舉流程安排

林鄭稱正與中央研究內地港人投票，不在內地設票站；立

法會選舉不容有失，已借調行政主任協助馮驊；香港銀行

體系非常穩健，可以繼續支撐香港經濟；林鄭本月２５日

為公民科老師擔任課堂主講，主題特首憲制地位

李小加稱小微企也具市場價值，冀日後可成功上市集資

經民聯８人參選，梁君彥爭連任梁美芬出戰選委會界別

黎智英等３人涉六四非法集結案，周四結案陳詞

港府澄清交椅洲人工島不少於２０％作住宅用途

證監會禁止宏旺證券兩前持牌代表重投業界１６－２４個

月

港燈明年加電費７％，中電加５﹒８％

深股通額度全日用１９億元，陸股通連續三日淨流出；滬

股通額度全日流出近４億元，陸股通淨流出２１億元

保泰推高端自願醫保計劃，享全數賠償４個自付費選項

比特幣再破頂企六萬八美元關，市值１﹒２９萬億美元；

比特幣破頂後靠穩，市場料年尾朝八萬六美元邁進

科大校長史維請辭，明年１０月１９日卸任

願景基金上季勁蝕逾８０００億日圓史上最差，孫正義稱

繼續投資中國

仲量聯行調查指辦公室身心健康設施為僱員的首要考量

畢馬威及微軟香港聯手威信集團開發駕駛互動獎賞平台Ｗ

ＩＬ

中小企１０月營商指數回軟，飲食業及批發業疲弱

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《債務風險》

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嵐橋集團逾５億元人民幣債違約，擁澳洲重要港口租賃權

據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金

據報碧桂園等房企擬在銀行間市場發行債務融資工具

據報金管局要求銀行深度匯報內房敞口

高盛逆勢買進中國房企債券，指近期形勢帶來投資機會

據報世茂子公司已劃轉資金償付債券利息

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《大國博弈》

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中國電信要求美國暫停執行撤銷公司在美牌照的命令

據報美國擬在亞非拉投資多個基建項目，抗衡一帶一路

新西蘭總理表示滿足最低要求應允許中國加入ＣＰＴＰＰ

美國將啟全球基建融資計劃，中方表示不存相互抗衡問題

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《進博會》

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上海１６家市級醫院進博會採購金額達４﹒５億元人民幣

進博會已達成逾２００項合作意向，金額超１５億美元

杜邦中國斥資３０００萬美元在張家港設粘合劑工廠

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《重拳監管》

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據報內地計劃發放牌照，允許機構開展非營利校外輔導

市監總局表示續規範數字經濟、信息安全等領域競爭行為

消息指校外教培辦學牌照發放仍在討論中，下發需時日

市監局等八部門聯合部署校外培訓廣告管控工作

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《新冠肺炎》

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本港新增１宗輸入確診，患者從美國抵港帶變種病毒

新加坡馬來西亞逐步通關，丹麥重新收緊疫情管理

現行社交距離措施延長兩周，研更多食肆要掃安心出行

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《通關在望》

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林正財稱香港或至明年中才可恢復與全球各地通關

林鄭稱與內地商討通關進展良好，正磋商制定熔斷機制

梁子超稱可待出現社區傳播訊號時，才觸發熔斷機制

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