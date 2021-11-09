《日入而息》兩電明年加電費，林鄭指與內地商通關研制定熔斷機制

《今天重點》
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林鄭稱正與中央研究內地港人投票，不在內地設票站；立
法會選舉不容有失，已借調行政主任
協助馮驊；香港銀行體系非常穩健，可以繼續支撐香港經
濟；林鄭本月２５日為公民科老師擔任課堂主講，主題特
首憲制地位
林鄭稱與內地商討通關進展良好，正磋商制定熔斷機制
港燈明年加電費７％，中電加５﹒８％；兩電明年加電費
，港燈（０２６３８）在現有基金撥款支持基層家庭
中電（００００２）２０１８發展計劃下的資本投資獲增
加３１﹒５２億元
港交所（００３８８）冀明年４月推出衍生產品假期交易
，明年首季測試
據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金
據報碧桂園（０２００７）等房企擬在銀行間市場發行債
務融資工具
據報世茂（００８１３）子公司已劃轉資金償付債券利息
奧園健康（０３６６２）第二大股東不接受拆骨，若出售
資產需反映真實價值
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《即日市況》
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恒指高收４９點報２４８１３，科指升２７點報６２２１
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒２４％上三千五，半導體、軍工股拉漲
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《美元匯價》
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仍然關注歐元１﹒１６２０附近阻力
歐元最新報１﹒１５８９╱９２，日圓最新報１１２﹒８８╱８９
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《公司業績》
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宏?香港第三季核心盈利按年增長１６％至１９億元
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《公司資訊》
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中電（００００２）２０１８發展計劃下的資本投資獲增
加３１﹒５２億元
消息指陽光保險擬明年在港上市，籌最多１５６億元
鷹瞳科技（０２２５１）核心產品ＳａＭＤ獲臨床中心倫
理審查批件
日清食品（０１４７５）智能生產線獲創新科技署資助１
５００萬元
騰訊（００７００）申請註冊「鵝民」商標，國際分類為
教育娛樂
賽生藥業（０６６００）咪康唑口腔貼片諾彌可正式商業
上市
科通芯城（００４００）推出首款開源鴻蒙智能ＢＭＳ電
池管理系統
三星彭博環球半導體ＥＴＦ（０３１３２）今在港上市，
入場費約１５６０元
貝特（０１４９１）被追加額外上市條件，新例後首家
匯豐致力拓展中國財富管理業務，招聘人數超目標；匯豐
中國：網傳人民幣個人存款零利率說法完全失實；匯豐與
ＨＫＴＶｍａｌｌ推出創新商戶融資計劃
傳百勝中國等擬競購內地健康食品和烘焙連鎖品牌沃歌斯
吉利（００１７５）投資極光灣動力設備公司，此前沃爾
沃汽車已持股
信和（０００８３）旗下商場１０月營業額按年升２５％
，人流增１５％
富衛推出自主揀危疾保障計劃，新客戶可豁免首３個月保
費
橋彼道完成１﹒５億美元融資，大灣區共同家園發展基金
領投
晨訊科技（０２０００）１０月收入３７１０萬元，按月
跌４０％
舜宇光學（０２３８２）１０月手機鏡頭出貨量按年跌２
７﹒８％
港交所（００３８８）冀明年４月推出衍生產品假期交易
，明年首季測試
新地（０００１６）元朗新盤命名ＹＯＨＯ Ｈｕｂ，共
涉１９６９伙
廣州農商銀行（０１５５１）非公開發行內資股定價區間
５﹒４８－６﹒６９元人民幣
建行（００９３９）已全額贖回４００億元人民幣次級債
券
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《國企紅籌》
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中關村科技租賃（０１６０１）訂融資租賃協議，獲利息
收入１７６﹒８萬元人民幣
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《神州民企》
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四環醫藥（００４６０）硫酸氫氯吡格雷片獲頒發生產批件
奧園健康（０３６６２）第二大股東不接受拆骨，若出售資產需反映真實價值
華發物業服務（００９８２）付睿獲委任為副總裁，梁亮獲委任為常務執行副總裁
龍湖（００９６０）１０月合同銷售金額跌７﹒５％至２５９億元人民幣
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《中國要聞》
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機構料１０月人幣新增貸環比削逾五成，Ｍ２持平
機構料１０月內地ＣＰＩ破１，ＰＰＩ續漲至２６年高
發改委、工信部印發推動原料藥產業高質量發展方案
分析指人行推碳減排工具定向降成本，寬鬆預期降溫
花旗表示碳排放貸款需求巨大，不應低估人行新工具影響
深圳裁定個人破產清算首案，「破產人」系教培經營者
國資委表示加強央企資金管理，完善境外資金內控監管
五部委表示２０２５年用水總量控制６４００億立方米內
廣州港今年首十月外貿貨物吞吐量破億噸
內蒙遇破紀錄暴風雪，通遼市逾５６００人受災１人死
招商證券表示碳減排工具的推出不意味貨幣政策轉向寬鬆
人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放９００億元；
人行上海總部表示將督促轄內金融機構落實減費讓利政策
中國加強出口管制，南韓柴油車用「尿素」供應緊張
１０月深圳二手在售房源突破３萬套，過戶數創九年低
國研中心召集萬科、佳兆業等深圳房企和金融機構調研
多地收緊樓花監管，房企資金周轉難雪上加霜
小紅書再融資３９億，傳估值高達１５６０億元
中國特使表示聯合國氣候變化大會部長級談判任務艱巨
工信部新車申報目錄納入恒大汽車恒馳５ ＬＸ
華為將歐拉開源操作系統捐予開放原子開源基金會
上百萬投資者「撤離」科創板、創業板打新市場
廣東發布多項促消費舉措，將放寬廣深汽車上牌指標限制
上海馬拉松因疫情延期舉行
發改委表示到２０２５年工業領域清潔生產全面推行
易綱稱將測試數字人幣對幣策、金融穩定等方面的影響
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒７％，報１７５４１點
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《其他消息》
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傳曾國衞借調入境處人員協助檢視立法會選舉流程安排
林鄭稱正與中央研究內地港人投票，不在內地設票站；立
法會選舉不容有失，已借調行政主任協助馮驊；香港銀行
體系非常穩健，可以繼續支撐香港經濟；林鄭本月２５日
為公民科老師擔任課堂主講，主題特首憲制地位
李小加稱小微企也具市場價值，冀日後可成功上市集資
經民聯８人參選，梁君彥爭連任梁美芬出戰選委會界別
黎智英等３人涉六四非法集結案，周四結案陳詞
港府澄清交椅洲人工島不少於２０％作住宅用途
證監會禁止宏旺證券兩前持牌代表重投業界１６－２４個
月
港燈明年加電費７％，中電加５﹒８％
深股通額度全日用１９億元，陸股通連續三日淨流出；滬
股通額度全日流出近４億元，陸股通淨流出２１億元
保泰推高端自願醫保計劃，享全數賠償４個自付費選項
比特幣再破頂企六萬八美元關，市值１﹒２９萬億美元；
比特幣破頂後靠穩，市場料年尾朝八萬六美元邁進
科大校長史維請辭，明年１０月１９日卸任
願景基金上季勁蝕逾８０００億日圓史上最差，孫正義稱
繼續投資中國
仲量聯行調查指辦公室身心健康設施為僱員的首要考量
畢馬威及微軟香港聯手威信集團開發駕駛互動獎賞平台Ｗ
ＩＬ
中小企１０月營商指數回軟，飲食業及批發業疲弱
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《債務風險》
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嵐橋集團逾５億元人民幣債違約，擁澳洲重要港口租賃權
據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金
據報碧桂園等房企擬在銀行間市場發行債務融資工具
據報金管局要求銀行深度匯報內房敞口
高盛逆勢買進中國房企債券，指近期形勢帶來投資機會
據報世茂子公司已劃轉資金償付債券利息
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《大國博弈》
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中國電信要求美國暫停執行撤銷公司在美牌照的命令
據報美國擬在亞非拉投資多個基建項目，抗衡一帶一路
新西蘭總理表示滿足最低要求應允許中國加入ＣＰＴＰＰ
美國將啟全球基建融資計劃，中方表示不存相互抗衡問題
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《進博會》
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上海１６家市級醫院進博會採購金額達４﹒５億元人民幣
進博會已達成逾２００項合作意向，金額超１５億美元
杜邦中國斥資３０００萬美元在張家港設粘合劑工廠
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《重拳監管》
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據報內地計劃發放牌照，允許機構開展非營利校外輔導
市監總局表示續規範數字經濟、信息安全等領域競爭行為
消息指校外教培辦學牌照發放仍在討論中，下發需時日
市監局等八部門聯合部署校外培訓廣告管控工作
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《新冠肺炎》
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本港新增１宗輸入確診，患者從美國抵港帶變種病毒
新加坡馬來西亞逐步通關，丹麥重新收緊疫情管理
現行社交距離措施延長兩周，研更多食肆要掃安心出行
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《通關在望》
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林正財稱香港或至明年中才可恢復與全球各地通關
林鄭稱與內地商討通關進展良好，正磋商制定熔斷機制
梁子超稱可待出現社區傳播訊號時，才觸發熔斷機制
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