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即市新聞

09/11/2021 19:24

《日入而息》兩電明年加電費，林鄭指與內地商通關研制定熔斷機制

　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　林鄭稱正與中央研究內地港人投票，不在內地設票站；立
　　法會選舉不容有失，已借調行政主任　　　　　　　　　
　　協助馮驊；香港銀行體系非常穩健，可以繼續支撐香港經
　　濟；林鄭本月２５日為公民科老師擔任課堂主講，主題特
　　首憲制地位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　林鄭稱與內地商討通關進展良好，正磋商制定熔斷機制　
　　港燈明年加電費７％，中電加５﹒８％；兩電明年加電費
　　，港燈（０２６３８）在現有基金撥款支持基層家庭　　
　　中電（００００２）２０１８發展計劃下的資本投資獲增
　　加３１﹒５２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）冀明年４月推出衍生產品假期交易
　　，明年首季測試　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金　
　　據報碧桂園（０２００７）等房企擬在銀行間市場發行債
　　務融資工具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報世茂（００８１３）子公司已劃轉資金償付債券利息
　　奧園健康（０３６６２）第二大股東不接受拆骨，若出售
　　資產需反映真實價值　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收４９點報２４８１３，科指升２７點報６２２１
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收升０﹒２４％上三千五，半導體、軍工股拉漲
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　仍然關注歐元１﹒１６２０附近阻力　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１５８９╱９２，日圓最新報１１２﹒８８╱８９
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　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　宏?香港第三季核心盈利按年增長１６％至１９億元
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　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　中電（００００２）２０１８發展計劃下的資本投資獲增
　　加３１﹒５２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　消息指陽光保險擬明年在港上市，籌最多１５６億元　　
　　鷹瞳科技（０２２５１）核心產品ＳａＭＤ獲臨床中心倫
　　理審查批件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　日清食品（０１４７５）智能生產線獲創新科技署資助１
　　５００萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）申請註冊「鵝民」商標，國際分類為
　　教育娛樂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　賽生藥業（０６６００）咪康唑口腔貼片諾彌可正式商業
　　上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　科通芯城（００４００）推出首款開源鴻蒙智能ＢＭＳ電
　　池管理系統　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　三星彭博環球半導體ＥＴＦ（０３１３２）今在港上市，
　　入場費約１５６０元　　　　　　　　　　　　　　　　
　　貝特（０１４９１）被追加額外上市條件，新例後首家　
　　匯豐致力拓展中國財富管理業務，招聘人數超目標；匯豐
　　中國：網傳人民幣個人存款零利率說法完全失實；匯豐與
　　ＨＫＴＶｍａｌｌ推出創新商戶融資計劃　　　　　　　
　　傳百勝中國等擬競購內地健康食品和烘焙連鎖品牌沃歌斯
　　吉利（００１７５）投資極光灣動力設備公司，此前沃爾
　　沃汽車已持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　信和（０００８３）旗下商場１０月營業額按年升２５％
　　，人流增１５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　富衛推出自主揀危疾保障計劃，新客戶可豁免首３個月保
　　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　橋彼道完成１﹒５億美元融資，大灣區共同家園發展基金
　　領投　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　晨訊科技（０２０００）１０月收入３７１０萬元，按月
　　跌４０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　舜宇光學（０２３８２）１０月手機鏡頭出貨量按年跌２
　　７﹒８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所（００３８８）冀明年４月推出衍生產品假期交易
　　，明年首季測試　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新地（０００１６）元朗新盤命名ＹＯＨＯ　Ｈｕｂ，共
　　涉１９６９伙　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　廣州農商銀行（０１５５１）非公開發行內資股定價區間
　　５﹒４８－６﹒６９元人民幣　　　　　　　　　　　　
　　建行（００９３９）已全額贖回４００億元人民幣次級債
　　券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中關村科技租賃（０１６０１）訂融資租賃協議，獲利息
　　收入１７６﹒８萬元人民幣　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　四環醫藥（００４６０）硫酸氫氯吡格雷片獲頒發生產批件　　　　　　　　　　
　　奧園健康（０３６６２）第二大股東不接受拆骨，若出售資產需反映真實價值　　
　　華發物業服務（００９８２）付睿獲委任為副總裁，梁亮獲委任為常務執行副總裁
　　龍湖（００９６０）１０月合同銷售金額跌７﹒５％至２５９億元人民幣　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　機構料１０月人幣新增貸環比削逾五成，Ｍ２持平　　　
　　機構料１０月內地ＣＰＩ破１，ＰＰＩ續漲至２６年高　
　　發改委、工信部印發推動原料藥產業高質量發展方案　　
　　分析指人行推碳減排工具定向降成本，寬鬆預期降溫　　
　　花旗表示碳排放貸款需求巨大，不應低估人行新工具影響
　　深圳裁定個人破產清算首案，「破產人」系教培經營者　
　　國資委表示加強央企資金管理，完善境外資金內控監管　
　　五部委表示２０２５年用水總量控制６４００億立方米內
　　廣州港今年首十月外貿貨物吞吐量破億噸　　　　　　　
　　內蒙遇破紀錄暴風雪，通遼市逾５６００人受災１人死　
　　招商證券表示碳減排工具的推出不意味貨幣政策轉向寬鬆
　　人行１０００億逆回購利率持平，今淨投放９００億元；
　　人行上海總部表示將督促轄內金融機構落實減費讓利政策
　　中國加強出口管制，南韓柴油車用「尿素」供應緊張　　
　　１０月深圳二手在售房源突破３萬套，過戶數創九年低　
　　國研中心召集萬科、佳兆業等深圳房企和金融機構調研　
　　多地收緊樓花監管，房企資金周轉難雪上加霜　　　　　
　　小紅書再融資３９億，傳估值高達１５６０億元　　　　
　　中國特使表示聯合國氣候變化大會部長級談判任務艱巨　
　　工信部新車申報目錄納入恒大汽車恒馳５　ＬＸ　　　　
　　華為將歐拉開源操作系統捐予開放原子開源基金會　　　
　　上百萬投資者「撤離」科創板、創業板打新市場　　　　
　　廣東發布多項促消費舉措，將放寬廣深汽車上牌指標限制
　　上海馬拉松因疫情延期舉行　　　　　　　　　　　　　
　　發改委表示到２０２５年工業領域清潔生產全面推行　　
　　易綱稱將測試數字人幣對幣策、金融穩定等方面的影響　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒７％，報１７５４１點　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　傳曾國衞借調入境處人員協助檢視立法會選舉流程安排　
　　林鄭稱正與中央研究內地港人投票，不在內地設票站；立
　　法會選舉不容有失，已借調行政主任協助馮驊；香港銀行
　　體系非常穩健，可以繼續支撐香港經濟；林鄭本月２５日
　　為公民科老師擔任課堂主講，主題特首憲制地位　　　　
　　李小加稱小微企也具市場價值，冀日後可成功上市集資　
　　經民聯８人參選，梁君彥爭連任梁美芬出戰選委會界別　
　　黎智英等３人涉六四非法集結案，周四結案陳詞　　　　
　　港府澄清交椅洲人工島不少於２０％作住宅用途　　　　
　　證監會禁止宏旺證券兩前持牌代表重投業界１６－２４個
　　月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港燈明年加電費７％，中電加５﹒８％　　　　　　　　
　　深股通額度全日用１９億元，陸股通連續三日淨流出；滬
　　股通額度全日流出近４億元，陸股通淨流出２１億元　　
　　保泰推高端自願醫保計劃，享全數賠償４個自付費選項　
　　比特幣再破頂企六萬八美元關，市值１﹒２９萬億美元；
　　比特幣破頂後靠穩，市場料年尾朝八萬六美元邁進　　　
　　科大校長史維請辭，明年１０月１９日卸任　　　　　　
　　願景基金上季勁蝕逾８０００億日圓史上最差，孫正義稱
　　繼續投資中國　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　仲量聯行調查指辦公室身心健康設施為僱員的首要考量　
　　畢馬威及微軟香港聯手威信集團開發駕駛互動獎賞平台Ｗ
　　ＩＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中小企１０月營商指數回軟，飲食業及批發業疲弱　　　
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　　　　　　　　　　　《債務風險》　
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　　嵐橋集團逾５億元人民幣債違約，擁澳洲重要港口租賃權
　　據報佳兆業座談會求助國企，稱金融企業違規轉走資金　
　　據報碧桂園等房企擬在銀行間市場發行債務融資工具　　
　　據報金管局要求銀行深度匯報內房敞口　　　　　　　　
　　高盛逆勢買進中國房企債券，指近期形勢帶來投資機會　
　　據報世茂子公司已劃轉資金償付債券利息　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中國電信要求美國暫停執行撤銷公司在美牌照的命令　　
　　據報美國擬在亞非拉投資多個基建項目，抗衡一帶一路　
　　新西蘭總理表示滿足最低要求應允許中國加入ＣＰＴＰＰ
　　美國將啟全球基建融資計劃，中方表示不存相互抗衡問題
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　　　　　　　　　　　　《進博會》　
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　　上海１６家市級醫院進博會採購金額達４﹒５億元人民幣
　　進博會已達成逾２００項合作意向，金額超１５億美元　
　　杜邦中國斥資３０００萬美元在張家港設粘合劑工廠　　
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　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　據報內地計劃發放牌照，允許機構開展非營利校外輔導　
　　市監總局表示續規範數字經濟、信息安全等領域競爭行為
　　消息指校外教培辦學牌照發放仍在討論中，下發需時日　
　　市監局等八部門聯合部署校外培訓廣告管控工作　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１宗輸入確診，患者從美國抵港帶變種病毒　
　　新加坡馬來西亞逐步通關，丹麥重新收緊疫情管理　　
　　現行社交距離措施延長兩周，研更多食肆要掃安心出行
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　　　　　　　　　　　《通關在望》　
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　　林正財稱香港或至明年中才可恢復與全球各地通關　　
　　林鄭稱與內地商討通關進展良好，正磋商制定熔斷機制
　　梁子超稱可待出現社區傳播訊號時，才觸發熔斷機制　
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