《日出而作》美股八連升結束，市場關注通脹數據，特斯拉跌一成二

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３６３１９﹒９８ 跌 １１２﹒２４ ０﹒３１

標普５００ ４６８５﹒２５ 跌 １６﹒４５ ０﹒３５

納斯達克 １５８８６﹒５４ 跌 ９５﹒８１ ０﹒６０

倫敦富時１００ ７２７４﹒０４ 跌 ２６﹒３６ ０﹒３６

法蘭克福ＤＡＸ １６０４０﹒４７ 跌 ６﹒０５ ０﹒０４

巴黎ＣＡＣ ４０ ７０４３﹒２７ 跌 ４﹒２１ ０﹒０６

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１２﹒８９，歐元兌美元１﹒１５９４



《公司業績》

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再鼎（０９６８８）九個月虧損增至４﹒９３億美元，收入升近２倍

永利澳門（０１１２８）上季虧損收窄至１﹒８億美元，經營收入升３﹒６５倍；執董馬德承任

職至明年底，行政總裁職務料直至今年底

瀛海（０８６６８）首三季虧損收窄至１４０５﹒６萬元，不派息

揚宇（０８１１３）首三季純利升４４％至３３２２萬元，派息１仙

匯思太平洋（０８１４７）首三季虧損擴大至９１５萬元，不派息

永勤（０８２７５）半年虧損擴大至１０７２萬元，不派息

德斯（０８４３７）首三季虧損擴大至４１７萬坡元，不派息

棠記（０８３０５）首三季虧損擴大至３８１萬元，不派息

朗生醫藥（００５０３）沽清司太立股份，料虧損５６萬美元

新濠國際（００２００）上市附屬新濠博亞第三季虧損降至２﹒３億美元

ＨＭ（０８４１６）首三季純利９２０萬元，升３１倍，不派息

駿東（０８２７７）半年虧轉盈賺８﹒３萬元，不派息

亞洲雜貨（０８４１３）中期純利３９萬元，跌七成，不派息

直通電訊（０８３３７）首三季虧損收窄至１０３１萬元，不派息

洪橋（０８１３７）首三季虧轉賺１﹒１億元，不派息

寶發（０８５３２）中期純利跌４２％至２０１萬元，不派息

英馬斯（０８１３６）中期虧轉盈１３２９﹒２萬元，不派息

金威醫療（０８１４３）中期虧轉盈７２０﹒６萬元，不派息

硅鑫集團（０８３４９）首三季純利跌９１％至５３萬人幣，不派息

樹熊金融（０８２２６）首三季純利升２４倍至９４７５萬元，不派息

中金科技（０８２９５）半年虧轉盈２０１９萬人幣，不派息

華泰瑞銀（０８００６）首三季虧損擴大至１６８６萬元，不派息

首都金融（０８２３９）首三季虧損收窄至２１２４萬元，不派息

智傲（０８２８２）首三季虧損收窄至１７７﹒１萬元，不派息

朝威（０８０５９）首三季虧損收窄至７１５萬元，不派息

德寶（０８４３６）首三季純利跌６２％至１０３０萬元，不派息

遠航港口（０８５０２）首三季純利升１１％至４５９２萬人幣

創輝珠寶（０８５３７）半年盈轉虧９３﹒６萬元，不派息

電子交易（０８０３６） 首三季純利跌８０％至３７萬元，不派息

海納星空（０８２９７）半年純利跌６９％至１８８萬元，不派息

皓文（０８０１９） 首三季虧損收窄至６４萬人幣，不派息

常滿（０８５２３）半年盈轉虧３１８﹒７萬元，不派息

中油港燃（０８１３２）半年虧轉盈１﹒３億元，不派息

建禹（０８１９６）首三季虧損收窄至１０６４萬人幣，不派息

ＷＡＣ（０８６１９）半年盈轉虧９５﹒３萬元，不派息

鴻偉亞洲（０８１９１）首三季虧損收窄至７１萬元，不派息

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《公司資訊》

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匯控（００００５）倫敦回購逾３５１萬股，涉資１﹒６億元

亞盛醫藥（０６８５５）昨斥４９０萬回購１７﹒８４萬股，或續回購

天安（０００２８）浙江地皮獲１﹒９億元注資，持股降至６０％

先健科技（０１３０２）可吸收支架臨床試驗結果具安全有效性

佳兆業（０１６３８）理財產品未贖回，附屬提擔保

三盛（０２１８３）配售本金額７０００萬美元票據，擬作債券再融資

中國鵬飛（０３３４８）認購１﹒２２億元理財產品

康聖環球（０９９６０）主席擬最多５００萬元增持股份作中長期投資

易大宗（０１７３３）４９６萬元回購６０８萬股，或續回購

企展控股（０１８０８）折讓１１％發新股，籌１５８７萬元

有線寬頻（０１０９７）獲鄭家純折讓６１％提全購，申請今早復牌

南華資產（０８１５５）首三季盈轉蝕１７３萬元，不派息

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《國企紅籌》

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中國飛機租賃（０１８４８）購回本金額３２０９萬美元債券

中交建（０１８００）建議分拆基礎設施投資基金滬上市

國銀金融（０１６０６）訂８億人幣融資租賃，利息逾１億人幣

粵海投資（００２７０）融資租賃協議轉由粵海融租持有，免提前償還費

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《神州民企》

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天大藥業（００４５５）夥中基長壽（７６７）戰略投資及醫療服務合作

ＪＳ環球（０１６９１）電器分銷業務首季毛收入增１９％

復星醫藥（０２１９６）８億人幣購廣州新市醫院７０％股權

蘇創燃氣（０１４３０）設獨立調查委員會，查附屬訂銀行存款質押

花樣年（０１７７７）接獲若干貸款人要求提前還債，申請今早復牌

旭輝（００８８４）建議２０供１籌近１７億元，供股價４元溢價１％

盛龍錦秀（０８４８１）首三季賺１１６１萬人幣升１倍

裕興（０８００５）首三季虧損收窄至１９００萬元，不派息

神州數字（０８２５５）首三季虧損擴大至４９１６萬人幣，不派息

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《中國要聞》

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人行旗下媒體稱綠色貸款有望成明年新增信貸重要來源

中國和埃及簽署經濟技術合作協定

北京第二家ＱＦＬＰ獲批，軟銀亞洲子公司落戶北京

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《中國房產》

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多個城市第三輪集中供地門檻較第二輪有明顯降低

房企迎利好信號，發債融資有望回暖

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《外圍經濟》

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感恩節市道影響民意，拜登急會零售運輸高層確保供貨

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《大國博弈》

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拜登表示繼續禁止美國投資中國軍方的關聯企業

據報習近平和拜登最快下周舉行視像會議

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《恒大困局》

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恒大汽車折讓約兩

成配股，淨籌近５

億元生產新能源車

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《虛幣世界》

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比特幣進入「貪婪

區域」，或惹來大

幅拋售

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《ＩＰＯ反應》

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安能物流公開超購

１﹒８倍一手中籤

五成，下限定價

鴻承環保公布上市

時間表延期，最遲

今日公布招股結果

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《其他消息》

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歌禮公布恩沃利單

抗獲藥監局批准Ｉ

Ｉ期臨床試驗，用

於治療愛滋病

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