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即市新聞

10/11/2021 07:50

《油金掠影》油價升至兩周高位，美國料不釋出石油儲備，金價高走

　　《經濟通通訊社９日專訊》石油供應緊張，加上有分析認為，需要解決汽油價格飆升的問題
，油價走高。布蘭特期油漲１﹒６２％或１﹒３５元（美元﹒下同），收報每桶８４﹒７８元。
紐約期油升２﹒７１％或２﹒２２元，收報每桶８４﹒１５元，均創１０月２６日以來收市新高

　　美國能源訊息處早前公布短期前景報告，預期汽油價格將於未來數月回落。美國能源處稱，
將按報告決定是否釋放戰略石油儲備。Ｍｉｚｕｈｏ能源期貨總監Ｂｏｂ　Ｙａｗｇｅｒ預期，
報告讓美國暫不會有壓抑油價的新行動。

＊通脹數據或影響金價走勢＊

　　美元走軟，金價走高。現貨金連續第四個交易日上漲，曾升至９月３日以來最高的
１８３３﹒７元
，收報每盎司１８２８﹒７４元，升０﹒３％。紐約期金收報每盎司１８３０﹒８元，升
０﹒２％。
　　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ分析師Ｐｅｔｅｒ　
Ｆｅｒｔｉｇ相信，市場正留意美國即將公布的通脹數據，若消費者物價指數升幅高於預期，美
國聯儲局或加快加息步伐，將影響未來金價走勢。
　　其餘貴金屬就下跌，白銀上跌０﹒８％報每盎司２４﹒２５元，鉑金攀跌０﹒１％報每盎司
１０５４﹒６４元，鈀金大跌２﹒４％，報每盎司２０２１﹒３５元。（ｅｒ）

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