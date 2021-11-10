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即市新聞

10/11/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》研究短期新升浪提早展開的可能性

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。昨天（９日）港股的整體走勢先跌後升，但屬向淡。現貨主板市場總成交之金
額縮減至９８６億元，充分顯示好淡雙方買賣兩閒，從旁觀戰者居多。另一方面，恒指２０天年
度化歷史波幅跌至１６厘水平，亦反映出大市暫時欠缺突破的動力。然而，「靜極思動」乃股市
的常態；市況愈靜，投資者愈需要為可能快將出現的單邊市況作好準備。
　　多次提醒大家，本周五（１２日）收市前港股會屬於淡友的天下；換言久，好友最快亦須等
待到下周，才有機會重奪市場控制權。客觀而言，港股的下跌動力正在減弱中；現貨主板市場內
，已經有一段很長時間未見錄得資金淨主動賣出了，屬於好友大戶為下一輪攻勢作部署的跡象。
初步估計，短期新升浪最遲會於下月上旬正式展開，而好友會於新利好消息入市時提早發動攻勢

《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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