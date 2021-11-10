《套期保值－蕭猷華》天然氣價後市將取決於「北溪２號」能否開通

《套期保值》全球能源供應持續緊張，價格上漲，中電（００００２）、港燈

（００００６）昨天公布明年將會調整電費，分別增加５﹒８％和７％，加幅較市場預期雙位數

為低。鑒於今年油價、天然氣價、煤價漲幅驚人，筆者認為「兩電」加幅合理。

另一方面，歐洲天然氣價再度上升，英國、荷蘭天然氣價一度升近一成，英國天然氣價上周

重上每熱量單位２００英鎊。俄羅斯總統普京上月提過，會開始為歐洲補充庫存，但俄羅斯輸氣

管道的輸送量仍然遠低於正常水平，該政府發言人指俄羅斯天然氣公司有權做日常營運決定，並

不認為做法有違普京的指引。

筆者認為俄羅斯天然氣公司未有增加對歐洲供氣主要有兩方面因素。首先，俄羅斯政府早前

表示，由於該國天然氣需求激增，必須先注滿當地的天然氣庫存，有額外的供應才會供給與歐洲

。

第二，俄羅斯興建的「北溪２號」輸氣管到，由地底、海底，經烏克蘭、波蘭輸送往德國，

本來歐洲不愁沒有天然氣供應。但由於美國反對，指會損害烏克蘭利益，因為現在歐洲一部分供

氣是由烏克蘭提供的。另一方面，美國擔心「北溪２號」一旦開通，俄羅斯就成為歐洲第一大天

然氣供應國，將會主宰歐洲天然氣的命脈，增加地緣政治和戰略風險。

美國、俄羅斯的政治角力，最終損害是歐洲人民，有消息指「北溪２號」可能於年底前啟用

，若能夠開通，將會大大紓緩歐洲對天然氣供應的緊張，氣價很大機會回落。相反，若未能開通

，歐洲人民便要「捱貴氣」了。美國天然氣期貨昨天（９日）收報５美元╱百萬英熱，筆者認為

天然氣價格將取決於「北溪２號」能否順利開通。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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