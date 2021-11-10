《缸邊隨筆－石鏡泉》美儲局謂美股危

《缸邊隨筆》美儲局於周一美股收市後，發表了個Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔ，不長，只８５頁。內容一點，美股不穩。



美儲局這個報告指出，原文照錄：



「Ｐｒｉｃｅｓ ｏｆ ｒｉｓｋｙ ａｓｓｅｔｓ ｋｅｅｐ ｒｉｓｉｎｇ，

ｍａｋｉｎｇ ｔｈｅｍ ｍｏｒｅ ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｌｅ ｔｏ ｐｅｒｉｌｏｕｓ

ｃｒａｓｈｅｓ ｉｆ ｔｈｅ ｅｃｏｎｏｍｙ ｔａｋｅｓ ａ ｔｕｒｎ ｆｏｒ

ｔｈｅ ｗｏｒｓｅ。」



「Ａｓｓｅｔ ｐｒｉｃｅｓ ｒｅｍａｉｎ ｖｕｌｎｅｒａｂｌｅ ｔｏ

ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ｄｅｃｌｉｎｅｓ ｓｈｏｕｌｄ ｉｎｖｅｓｔｏｒ ｒｉｓｋ

ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ ｄｅｔｅｒｉｏｒａｔｅ， ｐｒｏｇｒｅｓｓ ｏｎ

ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ ｔｈｅ ｖｉｒｕｓ ｄｉｓａｐｐｏｉｎｔ， ｏｒ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｒｅｃｏｖｅｒｙ ｓｔａｌｌ。」



譯過來是：如投資者情緒轉差，美股便危。



如認為這個講法是講阿媽係女人，就有點不尊重美儲局的警告，當然，凡投資者情緒轉差，

股市都會不佳，但會不佳至ｐｅｒｉｌｏｕｓ ｃｒａｓｈｅｓ，就是阿媽是女人和阿媽是武則

天之別。武則天是女人，但她可是個平凡的女人？怎知美儲局這句ｐｅｒｉｌｏｕｓ

ｃｒａｓｈｅｓ夠重磅。你試ｇｏｏｇｌｅ 「ｐｅｒｉｌｏｕｓ ｃｒａｓｈｅｓ」這兩個字

，就立即找到美儲局這個Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ Ｒｅｐｏｒｔ，如果不是

重要，怎會在報告出了數小時之內，就成了熱搜。



要出現ｐｅｒｉｌｏｕｓ ｃｒａｓｈｅｓ，是先要有乾柴（ａｓｓｅｔ ｐｒｉｃｅｓ

ｖｕｌｎｅｒａｂｌｅ），再要有火（ｉｎｖｅｓｔｏｒ ｒｉｓｋ ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ

ｄｅｔｅｒｉｏｒａｔｅ）。



美儲局先分析為甚麼現時的資產價是位高勢危（即泡沫）。



（１）Ａｓｓｅｔ ｖａｌｕａｔｉｏｎｓ（資產估值）



Ｐｒｉｃｅｓ ｏｆ ｒｉｓｋｙ ａｓｓｅｔｓ ｇｅｎｅｒａｌｌｙ

ｉｎｃｒｅａｓｅｄ ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｐｒｅｖｉｏｕｓ ｒｅｐｏｒｔ， ａｎｄ，

ｉｎ ｓｏｍｅ ｍａｒｋｅｔｓ， ｐｒｉｃｅｓ ａｒｅ ｈｉｇｈ ｃｏｍｐａｒｅｄ

ｗｉｔｈ ｅｘｐｅｃｔｅｄ ｃａｓｈ ｆｌｏｗｓ。



Ｐｒｅｖｉｏｕｓ ｒｅｐｏｒｔ是指今年初的Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ

Ｒｅｐｏｒｔ，此報告是每半年做一次。



（２）Ｂｏｒｒｏｗｉｎｇ ｂｙ ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ ａｎｄ

ｈｏｕｓｅｈｏｌｄｓ（企業及家庭借貸）



企業與家庭借貸額已回到疫前的高水平，主要是受到低息及政府補助，當利息升，政府資助

不再，就有危了。



（３）Ｌｅｖｅｒａｇｅ ｉｎ ｔｈｅ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｓｅｃｔｏｒ



Ｌｅｖｅｒａｇｅ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｂｅ ｈｉｇｈ ｂｙ

ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ ｓｔａｎｄａｒｄｓ ａｔ ｌｉｆｅ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ

ｃｏｍｐａｎｉｅｓ， ａｎｄ ｈｅｄｇｅ ｆｕｎｄ ｌｅｖｅｒａｇｅ

ｒｅｍａｉｎｅｄ ｓｏｍｅｗｈａｔ ａｂｏｖｅ ｉｔｓ ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ

ａｖｅｒａｇｅ﹒ Ｉｓｓｕａｎｃｅ ｏｆ ｃｏｌｌａｔｅｒａｌｉｚｅｄ ｌｏａｎ

ｏｂｌｉｇａｔｉｏｎｓ（ＣＬＯｓ）ａｎｄ ａｓｓｅｔ－ｂａｃｋｅｄ

ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ（ＡＢＳ）ｈａｓ ｂｅｅｎ ｒｏｂｕｓｔ。



一句，借貸開始多了，有些領域更超越疫前水平，而在２００８年雷曼爆破時的禍端抵押債

（ＣＬＯ）及（ＡＢＳ），都受市場熱捧。



（４）Ｆｕｎｄｉｎｇ Ｒｉｓｋ（資金斷裂風險）



美儲局認為美國國內銀行的資金來源主要來自市場借拆及持有流動性強的資產（即是如市場

資金一緊，這些銀行的資金鏈可能斷裂）。



＊通脹現處第一風險＊



除擔心美國的銀行業安全性外，美儲局也擔心中國的地產債務會爆煲，帶來環球金融市場不

穩，禍及美國，這個擔憂，你不能不說是杞人之憂，反正意見是美儲局的，接受與否在你。



乾柴有了（資產處高位勢危），火種何來？美儲局調查了美投資者認為的火種為何。



今年初調查所認為的五大火種：疫變、利率上升、通脹上升、中美關係惡化、資產價格調整

。



今時調查所認為的五大火種：



通脹及貨幣緊縮、疫、中國處理地產債務、中美關係惡化、比特幣及類似幣的不穩。



由於這個報告是在周一美股收市後才發布，美金融界怎反應，看昨晚美股表現。



美儲局已拉響了警報，聽入耳否自決。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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