《ＩＰＯ反應》安能物流公開超購１﹒８倍一手中籤五成，下限定價

《經濟通通訊社１０日專訊》快運網絡運營商安能物流（０９９５６）明日（１１日）掛牌

，今日公布招股結果，香港公開發售超購１﹒８倍，一手５００股中籤率５０％，認購３手穩中

１手。國際配售初步提呈超購約１﹒７８倍。香港及國際發售最終比例維持１比９。

該股上市定價為１３﹒８８元，屬招股價範圍１３﹒８８至１６﹒８８元之下限，淨籌

１０﹒０９億元。上市聯席保薦人中金及摩根大通。（ｍｈ）

