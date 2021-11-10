【恒大困局】恒大汽車折讓約兩成配股，淨籌近５億元生產新能源車

《經濟通通訊社１０日專訊》恒大汽車（００７０８）公布透過代理金利豐證券以先舊後新

方式配售１﹒７４８３億股，佔擴大股本總數約１﹒７６％，每股作價２﹒８６元，比上日收市

價折讓１９﹒９％，淨籌約４﹒９億元用於新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順

利投產奠定基礎。

配售完成後，中國恒大（０３３３３）持有恒大汽車股權由６３﹒６７％攤薄至

６２﹒５５％。（ｍｈ）

