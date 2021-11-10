《專家之言－何志銘》港股受困內房債務危機，資金審慎料維持悶局

《專家之言》昨（９日）港股高開１６７點後，指數隨即回落，內房債務危機仍未化解困擾

著大市，主板股票的升跌比率為２２比１８，恒指成分股２１隻股份上升，下跌股份３０隻，升

跌比率為３５比５０。恒生指數收報２４８１３點，升４９點或升０﹒２０％，國企指數收報

８８０６點，升１２點或升０﹒１４％。恒生科技指數收報６２２１點，升２７點或升

０﹒４５％。大市全日成交總額縮減至９８５﹒７４億元，為半年新低。滬、深港通南下交易分

別淨流入３﹒６３億及３﹒９２億元人民幣。上證綜指全日升８點或０﹒２４％收３５０７點、

深證成指漲０﹒４％，內地創業板指數升０﹒９％，滬深兩市成交額共１﹒０１萬億人民幣。



＊內房恐再爆違約潮，市場憧憬六中全會有好消息＊



美股節節上升，新高再新高，惜對港股這邊似乎毫無幫助，鑑於內地房企恐再爆違約潮，明

顯大家都不敢入場，造成港股跟跌不跟升情況。內房債務高峰期在明年第一季，阿爺已明確表示

不容許新債還舊債，房企資金會更緊張，屆時危機更大，看來港股繼續走悶局情況將維持。內地

第１９屆中央委員會第６次會議在本周舉行，市場憧憬會議將有更多扶助經濟政策的消息，有望

為市場帶來少許正面能量。另外再提一提大家，今日公布業績的公司分別有騰訊（００７００）

及領展（００８２３），望能為市場帶來驚喜。《獨立股評人 何志銘》



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