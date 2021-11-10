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即市新聞

10/11/2021 09:05

《專家之言－何志銘》港股受困內房債務危機，資金審慎料維持悶局

　　《專家之言》昨（９日）港股高開１６７點後，指數隨即回落，內房債務危機仍未化解困擾
著大市，主板股票的升跌比率為２２比１８，恒指成分股２１隻股份上升，下跌股份３０隻，升
跌比率為３５比５０。恒生指數收報２４８１３點，升４９點或升０﹒２０％，國企指數收報
８８０６點，升１２點或升０﹒１４％。恒生科技指數收報６２２１點，升２７點或升
０﹒４５％。大市全日成交總額縮減至９８５﹒７４億元，為半年新低。滬、深港通南下交易分
別淨流入３﹒６３億及３﹒９２億元人民幣。上證綜指全日升８點或０﹒２４％收３５０７點、
深證成指漲０﹒４％，內地創業板指數升０﹒９％，滬深兩市成交額共１﹒０１萬億人民幣。

＊內房恐再爆違約潮，市場憧憬六中全會有好消息＊

　　美股節節上升，新高再新高，惜對港股這邊似乎毫無幫助，鑑於內地房企恐再爆違約潮，明
顯大家都不敢入場，造成港股跟跌不跟升情況。內房債務高峰期在明年第一季，阿爺已明確表示
不容許新債還舊債，房企資金會更緊張，屆時危機更大，看來港股繼續走悶局情況將維持。內地
第１９屆中央委員會第６次會議在本周舉行，市場憧憬會議將有更多扶助經濟政策的消息，有望
為市場帶來少許正面能量。另外再提一提大家，今日公布業績的公司分別有騰訊（００７００）
及領展（００８２３），望能為市場帶來驚喜。《獨立股評人　何志銘》　
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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