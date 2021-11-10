【逆市反彈】舜宇受兩陰霾掣肘，專家料２２０元遇阻力惟大行樂觀

《經濟通通訊社記者葉嘉兒１０日報道》舜宇光學（０２３８２）１０月出貨量不理想，手

機鏡頭出貨量按年跌幅擴大，車載鏡頭及手機攝像模組出貨量亦分別按年跌逾兩成及一成。不過

，看來市場早已有心理準備，舜宇半日未見受累，反而逆市升逾１％，為表現第二佳藍籌。話雖

以此，專家對舜宇前景未感樂觀，相信芯片短缺及手機銷售放緩兩大因素未解決下，料舜宇維持

１８０至２２０元區間上落。



＊舜宇受兩大陰霾影響＊



舜宇１０月三大業務錄得按年下跌。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在《經濟通通訊

社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上指出，芯片短缺仍然影響舜宇出貨量。

「芯片荒」在２０２１年困擾各行各業，乘聯會表示芯片短缺的影響仍明顯，汽車銷售未如理想

，舜宇車載鏡頭出貨量自然大打折扣，按年大跌２２﹒６％至５１９﹒８萬件。

另外，手機銷售放緩亦令舜宇業務受礙。舜宇１０月手機鏡頭出貨量按年下降２７﹒８％，

而按月環比下降１３﹒２％。公司解釋是因為國慶節假期，部分產品提前至９月出貨。市場調查

公司Ｃａｎａｌｙｓ最新發表報告，指供應商在零件短缺下難以滿足市場需求，令今年第三季全

球智能手機出貨量按年下跌６％。熊麗萍認為，舜宇在解決兩大陰霾前，仍受掣於１８０至

２２０元的區間上落。



＊芯片短缺問題或陸續紓緩，管理層早為為市場打「預防針」＊



不過，車載鏡頭按月錄得３﹒８％升幅，是上月唯一錄得按月升幅的業務。事實上，舜宇的

車載鏡頭市場份額全球第一，佔全球市場總額的近三成。隨著芯片問題得以緩解，或能成為舜宇

的推進動力。目前多間芯片企業已積極投資擴大產能，蘋果公司最新公布，擬夥台積電研發３納

米製程芯片，預計最快２０２３年推出。

至於手機銷售放緩問題，繼在中期業績會議上下調手機鏡頭全年出貨增長指引後，舜宇未有

再調低預測。據大行上周引述管理層所指，集團的出貨量指引未變，冀今年整體毛利率按年改善

至約４０％。雖然管理層提到，全球智能手機市場按年增幅或會較年初預期疲弱，但似乎市場已

消化。

舜宇今日低開約２％後很快轉升，最高曾漲近４％，高見２０９﹒６元，暫逆市走高約１％

，報２０５元。資金流向表現理想，錄得１﹒２億資金淨主動買入，佔成交金額２０﹒８％。大

戶，即成交金額大於１００萬的主動買沽比率高達６２：３８，反映大戶買貨態度積極。

補充一點，舜宇今年至今累計錄得約２１％升幅，據《經濟通ＨＶ２報價系統》的「行業分

析」可見，舜宇過去１年錄近２７０億資金淨主動買入，冠絕資訊科技器材行業的股票。



＊舜宇獲大行唱好，花旗看２８０元＊



大行亦對舜宇投下「支持票」。瑞信預期，舜宇１１月出貨量按年跌幅將收窄，不過按月或

只有有限的改善。該行早前已下調其盈利預測，加上股價自９月初起股價已調整１４％，或已反

映部份情況，維持對其「優於大市」評級，目標價２５０元。

花旗預料車載鏡頭以及ＶＲ與ＡＲ（虛擬實境與擴增實境）相關的鏡頭產品將帶動集團增長

，給予舜宇「買入」評級，目標價２８０元。

