《盤後部署》內房刺激大市向上，料明日破兩萬五後五十天線有阻力

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股市場受特斯拉（Ｔｅｓｌａ）拖累，因Ｔｅｓｌａ創

辦人Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ的弟弟Ｋｉｍｂａｌ Ｍｕｓｋ在上周五行使期權沽貨獲利近１﹒１億

美元，特斯拉大瀉逾一成，三大指數收低。港股今早輕微低開２５點，車股受特斯拉大挫拖跌，

比亞迪（０１２１１）最多跌逾６％。

騰訊（００７００）今日收市後發第三季業績，上午炒高近３％。午市領展（００８２３）

公布中期業績，可分派收入按年增１４％，轉跌為升超過１％。另外，午後全線內房板塊突然轉

勢飆升，多隻內房股跳升超過一成。騰訊亦擴大升幅至超過４％。恒指下午受內房股刺激拗腰倒

升，最終全日收報２４９９６，升１８３點或０﹒７４％，主板成交１３６２﹒５億元。恒生中

國企業指數報８９１０，升１０４點或１﹒１９％。恒生科技指數報６３４９，升１２８點或

２﹒０６％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３４９２，跌１４點或跌０﹒４１％，成交４４３１﹒１３億元

人民幣。深證成份指數報１４５１５，跌５６點或跌０﹒３８％，成交６３７０﹒６３億元人民

幣。



＊內房股仍然牽動市場神經＊



恒指上半日未見起色，惟午後內房股突然急彈，藍籌內四隻內房股突然飆升，成為最佳表現

頭四隻股份，ＡＴＭ股亦跟隨造好，刺激恒指回升。近期大市多次受個別內房股消息，帶動板塊

繼而牽動恒指，反映內房情況對港股影響極大，故近期投資時須留意內地房企業務情況，以至相

關內地房地產政策。

大市方面，恒指今日一度試穿２５０００大關，料有關內房板塊方面將有重大利好消息，對

大市整體有利，惟５０天線前或有阻力。惟個別內房股今日升勢凌厲，明日或有機會出現回吐，

再追入個別業務較弱股份時要留意。（ｈｃ）

