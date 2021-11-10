【外圍經濟】美國３０年期國債孳息率跌至７月以來最低

《經濟通通訊社１０日專訊》歐美債券上漲，推動美國３０年期國債孳息率跌至７月以來最

低，一度下跌９個基點至１﹒７９４０％，延續過去１個月跌勢。

５年期和３０年期國債孳息率差距縮小約４個基點，至７２個基點，距去年３月最低水平不

到１個基點。１０年期國債孳息率一度下跌７個基點至１﹒４１８４％，為９月２４日來最低。

分析指，長期國債上漲出乎一些市場人士預料，他們本來預期聯儲會收水，孳息率會上升。

（ｊｆ）





