【國際要聞】大批難民經白羅斯湧入東歐，波蘭立陶宛向邊境調兵

《經濟通通訊社１０日專訊》東歐難民潮再次惡化，大批難民周一起經白羅斯進入波蘭、立

陶宛等國。立陶宛周三在邊境實施為期１個月緊急狀態，容許邊防部隊動用必要武力阻止難民湧

入。歐盟警告白羅斯勿將難民放入歐盟，否則將實施更多制裁。俄羅斯總統普京與白羅斯總統盧

卡申科通電話，討論難民問題。兩人指波蘭在邊境集結正規軍，令人擔憂。（ｊｆ）

