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10/11/2021 14:17

【新冠疫苗】輝瑞申請全美成年人適打第３劑新冠疫苗

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國醫藥巨頭輝瑞周二表示，已向美國食品及藥物管理局
（ＦＤＡ）提出申請，所有成年人都具注射新冠疫苗第３劑資格。
　　輝瑞與其合作夥伴ＢｉｏＮＴｅｃｈ　ＳＥ提交了一項大型臨床試驗數據，包括逾１萬人的
後期研究數據。針對Ｄｅｌｔａ變種病毒毒株，注射第３劑人士的有效性為９５％。美國疾控中
心數據顯示，截至周二止，已有約２４８０美國人注射第３劑。（ｊｆ）

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