《台股攻略－黃振宇》台積電設新廠，相關資產股上揚

《台股攻略》美股回吐，台股今日（１０日）於１７５００點關口徘徊。連日上升的電子股

走勢放緩，幸有台積電及鴻海撐市，惟傳統產業的航運及鋼鐵弱勢，令大市升幅收窄，加權指數

最終收１７５６０點，升１８點，成交金額為３５０３﹒４億元（新台幣．下同），三大法人淨

買入１６億元。

台積電昨日（９日）宣布將於高雄設廠及與Ｓｏｎｙ合資在日本熊本市設立子公司，其股價

窄幅上落，收６１２元，升０﹒２％，消息刺激相關供應鏈的帆宣升６﹒４％，而該區水泥及建

築股份的京城、東泥及國產則漲停，擁有土地資產的中石化亦升３﹒６％。另外，鴻海收１０９

元，升１％；大立光收２０７０元，升０﹒５％；廣達收８２﹒８元，升２﹒１％；矽力─ＫＹ

收４８８０元，升１﹒３％；聯電無起跌，聯發科及日月光投控均跌超過１％。工研院產科國際

所昨日表示，台灣是高階ＩＣ載板主要生產地及需求市場，ＡＢＦ載板三雄的南電、欣興及景碩

都積極擴產，並布局５Ｇ天線封裝（ＡｉＰ）載板。三企今日股價造好，均升２％至４％，其中

欣興於１０月的總收入首次突破百億關卡，創歷史新高，受資金追捧下，曾衝破２００元關口，

終收１９９﹒５元。航運三雄回吐，陽明、長榮及萬海均跌１％至４％，而散裝航運僅裕民、榮

運、台航及亞航升０﹒２％至４﹒２％。鋼鐵板塊的中鋼跌１﹒２％，中鴻、第一銅、燁興、春

源、彰源、佳大及運錩均跌超過２％。元宇宙概念股的智崴研發飛行劇院及賽車體感等設備，帶

動股價漲停，收１４７﹒５元，創今年４月中旬以來新高，而相關概念的威盛、宏達電、位速及

中光電亦同步漲停。

雖然台股已連升四日，但礙於美國於１０月的生產者物價指數（ＰＰＩ）持續走高，引發市

場對通脹憂慮升溫，預料大市短期走勢震盪，投資者宜注意高位回吐風險。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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