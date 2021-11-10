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即市新聞

10/11/2021 10:55

《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶寸步不讓為殺倉

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、非
必需性消費業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現
為港鐵（０００６６）、銀河娛樂（０００２７）與粵海投資（００２７０），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選友邦保險（０１２９９）、建設銀行（００９３９）與新地（０００１６）。
　　港股跟隨美股低開，惟跌幅不大，紅籌股更見有明顯支持。除此以外，不少國企股均逆市上
升；但除非大市的總成交金額明顯回增，港股仍只處於反覆偏軟的待變局勢中。除科技股買家的
入市態度較為積極外，其餘市場板塊的買家多只作退守。看來，港股真的需要等待至下周，才具
條件正式反映，恒生指數現已跌抵２４５００，若觸及２４５００，將會有合共２４隻恒指牛證
被強制性收回，所產生的下跌動力等同１１１０張恒指期貨淡倉，怪不得今早淡友大戶寸步不讓
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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