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即市新聞

10/11/2021 08:51

【虛幣世界】比特幣進入「貪婪區域」，或惹來大幅拋售

　　《經濟通通訊社記者李皆穎１０日專訊》過去２４小時比特幣價格走勢平穩，雖然過去兩日
交易量持續增加，但仍低於１０月份中旬的高位，同時比特幣進入比特幣恐懼與貪婪指數的「極
度貪婪」水平，位１０月２１日以來最高，而上一次出現該情況後，比特幣將出現大幅拋售。
　　與此同時，幾種替代加密貨幣（山寨幣）亦在反彈中，例如Ｌｏｏｐｒｉｎｇ（ＬＲＣ）、
ｌｉｖｅｐｅｅｒ（ＬＰＴ）和萊特幣（ＬＴＣ）。據分析師稱，這些反彈背後的原因是這類幣
比市場基本面更具投機性。Ｍｅｓｓａｒｉ　研究分析師　Ｍａｓｏｎ　Ｎｙｓｔｒｏｍ　表示
，基於以太坊的開源視頻平台　Ｌｉｖｅｐｅｅｒ　的最新進展是，在１０月１９日收購了流媒
體服務器　ＭｉｓｔＳｅｒｖｅｒ，他懷疑Ｌｉｖｅｐｅｅｒ　近期的價格表現對以太幣有特定
的催化劑。
　　主要虛擬貨幣價格現時輕微回落，比特幣現報６６８９５﹒８５元（美元．下同），跌
１﹒２７％（２４小時比較．下同）；以太幣現報４７１５﹒９３元，跌１﹒９２％；
Ｓｏｌａｎａ現報２３６﹒８１元，跌４﹒９９％；Ｃａｒｄａｎｏ報２﹒２７元，升
５﹒３３％；ＸＲＰ報１﹒２４元，跌３﹒４２％。
　　　　
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