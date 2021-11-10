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10/11/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》工業巨企純利穩增能源業急漲

　　《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２１年９月份同比增長，持續最
近幾個月收窄態勢，但各類不同工業的企業整體的營業情況以至財務情況，皆有穩定的改進，在
美歐等為主的環球疫情和經濟仍險惡之境底下屬難得良好的表現，亦足以支持國民經濟穩中有進
的發展。惟惡疫破壞環球海上運輸和供應鏈，令通貨價格受巨壓，是為中國得嚴陣以待和化解的
重大問題。
　
＊高技術企業績亦佳顯經濟可保穩快發展＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額，於２０２１
年１－９月份累計６﹒３４４萬億元同比增長４４﹒７％，相對１－８月份５﹒６０４１萬億元
增４９﹒５％、１－７月份４﹒９２３９萬億元增５７﹒３％以至上半年的１－６月份
４﹒２１８萬億元增６６﹒９％，有不斷收窄趨勢。但９月份賺７３８７﹒４億元同比增
１６﹒３％，比８月份賺６８０２﹒０８億元升１０﹒１％又有所改善，特別是工業巨企賺利增
幅逾一成，已是相當難得的表現。
　　惹人注目的，是（一）接受調查和統計的４１個行業有３５個的利潤有增長，特別是（Ｉ）
資源、能源、原材料類工業，每每倍賺，如（ｉ）石油煤炭及其他燃料加工業於１－９月份利潤
總額，同比飆升９﹒３倍，為４１個行業表現之最佳者，而（ｉｉ）石油和天然氣開採業增長
２﹒６７倍，緊接著（ｉｉｉ）有色金屬冶煉及壓延加工業同比多賺１﹒７２倍。
　　踞前列的還有：（ｉｖ）黑色金屬冶煉及壓延加工業，利潤上升１﹒４５倍；（ｖ）化學原
料和化學製品製造業多賺１﹒２７倍，而（ｖｉ）煤炭開採及洗選業增１﹒４倍。
　　資源、能源及原材料類工業有如斯良佳的業績表現，乃受惠於相關產品的環球價格持續急漲
，和中國經濟社會發展相對良好，特別是以消費為主的市場需求相對強烈，會使製造業、服務業
以至建築業等各個行業的生產所需日趨殷切。
　　至於與實體經濟有關的製造業，賺利亦可觀，特別是（ＩＩ）高技術和高質設備行業，如計
算機
、通信和其他電子設備製造業增３８﹒７％，電氣機械和器材增１６﹒８％，通用設備升
１７﹒９％，專用設備增１７﹒８％，和汽車製造業利潤同比多賺１﹒２％，皆為國家多年積極
主動支持科技發展政策的重點工業，現時已見效益豐厚。此亦為政府要力促科技創新作為經濟穩
中有進的其中重要支持力量之因

　　同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺１﹒４％，此行業用棉耗棉最多，中國內部的
棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化
的生產，所大量生產的是超高質棉花，而紡織業續保多賺，不錯也。
　　工業企業的財務狀況，亦隨著業績出現相應頗大程度好轉，其中（二）整體收支情況，實現
營業收入於２０２１年１－９月份達９１﹒１６萬億元同比增長２１﹒２％，較發生營業成本
７６﹒３３萬億元的２１﹒３％多增０﹒９個百分點，由是營業收入利潤率６﹒９６％，比上年
同期高１﹒０９個百分點，顯企業的經營和回報有改進，亦屬難得的現象。
　
＊須嚴防惡疫對環球運輸供應鏈惡化劣效＊
　
　　企業的產成品存貨於９月末時達５﹒１５萬億元同比增１３﹒７％，應收帳款於１８﹒３２
萬億元同比增長１１﹒５％，增幅低於企業於１－８月份之況。
　　以及（四）資產總計１３６﹒７９萬億元同比增長９﹒１％，比負債總計７７﹒０６億元所
增８﹒２％多增０﹒９個百分點，遂使所有權益合計５９﹒７３萬億元，同比增１０﹒４％，資
產負債比率５６﹒３％，較上年之數收窄０﹒５個百分點。
　　美國千方百計地要打壓中國，即使拜登上台後表「合作」，卻仍保「混世魔王」特朗普攬炒
中國的幾乎所有主要措施，更在國際間對華作惡性的圍堵，但中國仍能在環球各方惡況底下保持
穩中有進發展。拜登是庸材，是陰毒者，要極端小心防之。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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