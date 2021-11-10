《談國論企－黎偉成》工業巨企純利穩增能源業急漲

《談國論企》中國的全國規模以上工業企業實現利潤於２０２１年９月份同比增長，持續最

近幾個月收窄態勢，但各類不同工業的企業整體的營業情況以至財務情況，皆有穩定的改進，在

美歐等為主的環球疫情和經濟仍險惡之境底下屬難得良好的表現，亦足以支持國民經濟穩中有進

的發展。惟惡疫破壞環球海上運輸和供應鏈，令通貨價格受巨壓，是為中國得嚴陣以待和化解的

重大問題。



＊高技術企業績亦佳顯經濟可保穩快發展＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，全國規模以上工業企業實現利潤總額，於２０２１

年１－９月份累計６﹒３４４萬億元同比增長４４﹒７％，相對１－８月份５﹒６０４１萬億元

增４９﹒５％、１－７月份４﹒９２３９萬億元增５７﹒３％以至上半年的１－６月份

４﹒２１８萬億元增６６﹒９％，有不斷收窄趨勢。但９月份賺７３８７﹒４億元同比增

１６﹒３％，比８月份賺６８０２﹒０８億元升１０﹒１％又有所改善，特別是工業巨企賺利增

幅逾一成，已是相當難得的表現。

惹人注目的，是（一）接受調查和統計的４１個行業有３５個的利潤有增長，特別是（Ｉ）

資源、能源、原材料類工業，每每倍賺，如（ｉ）石油煤炭及其他燃料加工業於１－９月份利潤

總額，同比飆升９﹒３倍，為４１個行業表現之最佳者，而（ｉｉ）石油和天然氣開採業增長

２﹒６７倍，緊接著（ｉｉｉ）有色金屬冶煉及壓延加工業同比多賺１﹒７２倍。

踞前列的還有：（ｉｖ）黑色金屬冶煉及壓延加工業，利潤上升１﹒４５倍；（ｖ）化學原

料和化學製品製造業多賺１﹒２７倍，而（ｖｉ）煤炭開採及洗選業增１﹒４倍。

資源、能源及原材料類工業有如斯良佳的業績表現，乃受惠於相關產品的環球價格持續急漲

，和中國經濟社會發展相對良好，特別是以消費為主的市場需求相對強烈，會使製造業、服務業

以至建築業等各個行業的生產所需日趨殷切。

至於與實體經濟有關的製造業，賺利亦可觀，特別是（ＩＩ）高技術和高質設備行業，如計

算機

、通信和其他電子設備製造業增３８﹒７％，電氣機械和器材增１６﹒８％，通用設備升

１７﹒９％，專用設備增１７﹒８％，和汽車製造業利潤同比多賺１﹒２％，皆為國家多年積極

主動支持科技發展政策的重點工業，現時已見效益豐厚。此亦為政府要力促科技創新作為經濟穩

中有進的其中重要支持力量之因

。

同樣惹人注目的，是（ＩＩＩ）紡織業亦多賺１﹒４％，此行業用棉耗棉最多，中國內部的

棉花需求甚殷，２０２０年便得進口２００億噸棉花，而棉花主產地的新疆已是多年來以機械化

的生產，所大量生產的是超高質棉花，而紡織業續保多賺，不錯也。

工業企業的財務狀況，亦隨著業績出現相應頗大程度好轉，其中（二）整體收支情況，實現

營業收入於２０２１年１－９月份達９１﹒１６萬億元同比增長２１﹒２％，較發生營業成本

７６﹒３３萬億元的２１﹒３％多增０﹒９個百分點，由是營業收入利潤率６﹒９６％，比上年

同期高１﹒０９個百分點，顯企業的經營和回報有改進，亦屬難得的現象。



＊須嚴防惡疫對環球運輸供應鏈惡化劣效＊



企業的產成品存貨於９月末時達５﹒１５萬億元同比增１３﹒７％，應收帳款於１８﹒３２

萬億元同比增長１１﹒５％，增幅低於企業於１－８月份之況。

以及（四）資產總計１３６﹒７９萬億元同比增長９﹒１％，比負債總計７７﹒０６億元所

增８﹒２％多增０﹒９個百分點，遂使所有權益合計５９﹒７３萬億元，同比增１０﹒４％，資

產負債比率５６﹒３％，較上年之數收窄０﹒５個百分點。

美國千方百計地要打壓中國，即使拜登上台後表「合作」，卻仍保「混世魔王」特朗普攬炒

中國的幾乎所有主要措施，更在國際間對華作惡性的圍堵，但中國仍能在環球各方惡況底下保持

穩中有進發展。拜登是庸材，是陰毒者，要極端小心防之。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



