《異動股》恒大汽車（７０８）開跌逾１％，折讓兩成配股籌５億

《經濟通通訊社１０日專訊》恒大汽車（００７０８）現價跌１﹒４％，報３﹒５２元，該
股成交約１﹒７７億股，涉資５﹒０８億元。
恒大汽車（００７０８）公布透過代理金利豐證券以先舊後新方式配售１﹒７４８３億股，
佔擴大股本總數約１﹒７６％，每股作價２﹒８６元，比上日收市價折讓１９﹒９％，淨籌約
４﹒９億元用於新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。
配售完成後，中國恒大（０３３３３）持有恒大汽車股權由６３﹒６７％攤薄至
６２﹒５５％。
現時，恒生指數報２４７８７，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成交２６﹒９８億元。國企
指數報８８０２，跌３點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報６２０９，跌１２點或跌０﹒２１％
。
即月期指新報２４７３４，跌４５點，低水５３點。即月國指期貨報８８０５，升４點，高
水２點。即月科指期貨新報６２０９，跌７點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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恒大汽車（００７０８） ３﹒５２元 跌１﹒４０％
中國恒大（０３３３３） ２﹒３２元 升０﹒８７％
恒大物業（０６６６６） ３﹒９０元 升０﹒２６％
比亞迪（０１２１１） ３０６﹒８０元 跌１﹒２２％
理想汽車（０２０１５） １１７﹒００元 跌５﹒７２％
小鵬汽車（０９８６８） １７５﹒００元 跌５﹒１０％
吉利（００１７５） ２６﹒００元 跌０﹒１９％
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（ｈｃ）
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