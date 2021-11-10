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10/11/2021 09:23

《異動股》恒大汽車（７０８）開跌逾１％，折讓兩成配股籌５億

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒大汽車（００７０８）現價跌１﹒４％，報３﹒５２元，該
股成交約１﹒７７億股，涉資５﹒０８億元。
　　恒大汽車（００７０８）公布透過代理金利豐證券以先舊後新方式配售１﹒７４８３億股，
佔擴大股本總數約１﹒７６％，每股作價２﹒８６元，比上日收市價折讓１９﹒９％，淨籌約
４﹒９億元用於新能源汽車的研發及生產製造，為恒馳新能源汽車順利投產奠定基礎。
　　配售完成後，中國恒大（０３３３３）持有恒大汽車股權由６３﹒６７％攤薄至
６２﹒５５％。
　　現時，恒生指數報２４７８７，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成交２６﹒９８億元。國企
指數報８８０２，跌３點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報６２０９，跌１２點或跌０﹒２１％

　　即月期指新報２４７３４，跌４５點，低水５３點。即月國指期貨報８８０５，升４點，高
水２點。即月科指期貨新報６２０９，跌７點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒大汽車（００７０８）　　　３﹒５２元　跌１﹒４０％
　　中國恒大（０３３３３）　　　２﹒３２元　升０﹒８７％
　　恒大物業（０６６６６）　　　３﹒９０元　升０﹒２６％
　　比亞迪（０１２１１）　　３０６﹒８０元　跌１﹒２２％
　　理想汽車（０２０１５）　１１７﹒００元　跌５﹒７２％
　　小鵬汽車（０９８６８）　１７５﹒００元　跌５﹒１０％
　　吉利（００１７５）　　　　２６﹒００元　跌０﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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