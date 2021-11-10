《異動股》花樣年（１７７７）復牌低開五成，貸款人要求提前還債

《經濟通通訊社１０日專訊》花樣年（０１７７７）今復牌，現價跌５０％，報０﹒２８元

創９年低位，該股成交約５１５萬股，涉資１４４萬元。

花樣年控股公布，已接獲若干貸款人通知，要求償還未到期貸款，正就償付安排與有關貸款

人展開討論。

該集團指，並無就２０２１年票據支付於１０月４日到期的未償還本金額為約２﹒０６億美

元。該集團指，目前其他票據包括提供擔保的票據及具重大性質的貸款並無任何到期未付金額，

並未接獲任何系列票據持有人要求即時還款。該集團指，鑒於面臨流動資金問題，概不保證將能

滿足於其他融資文件的財務責任。倘未能滿足擔保責任，於到期時償還任何債務或與債權人就重

續或延長借款或其他安排達成協議，則可能對業務、前景、財務狀況及經營業績構成重大不利影

響。

該集團指，將續推行措施緩解流動資金問題，正與相關債權人磋商，以就與債權人重續或延

長借款或其他安排達成協議，並續與財務顧問華利安諾基（中國）及法律顧問盛德律師事務所合

作，以管理流動資金問題。

現時，恒生指數報２４７８７，跌２５點或跌０﹒１０％，主板成交２６﹒９８億元。國企

指數報８８０２，跌３點或跌０﹒０３％。恒生科技指數報６２０９，跌１２點或跌０﹒２１％

。

即月期指新報２４７３８，跌４１點，低水４９點。即月國指期貨報８８０５，升４點，高

水２點。即月科指期貨新報６２０８，跌８點，低水１點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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花樣年（０１７７７） ０﹒２８元 跌５０％

融信（０３３０１） ２﹒８３元 跌２﹒４１％

中國金茂（００８１７） ２﹒２１元 跌０﹒９％

合景泰富（０１８１３） ６﹒１４元 跌０﹒６５％

富力（０２７７７） ４﹒１３元 跌０﹒４８％

旭輝（００８８４） ３﹒９６元 升０﹒２５％

合生創展（００７５４） １８﹒２６元 升０﹒６６％

中國恒大（０３３３３） ２﹒３２元 升０﹒８７％

綠城（０３９００） １０﹒９６元 升１﹒２９％

萬科（０２２０２） １８﹒３６元 升１﹒４４％

龍光（０３３８０） ７﹒３元 升１﹒９６％

潤地（０１１０９） ２９元 無升跌

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（ｋｓ）

