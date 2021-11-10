【六中全會】中共中央將於周五上午舉行發布會，介紹六中全會精神

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》中共中央將於１２日上午舉行新聞發布會
，介紹黨的十九屆六中全會精神。
六中全會１１月８日至１１日在北京召開。中共中央政治局向中央委員會報告工作，重點研
究全面總結黨的百年奮鬥的重大成就和歷史經驗問題。
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