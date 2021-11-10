《午市前瞻》專家指內房或為港股帶來壓力，料２３６００有支持

《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收市報２４５２０，跌２９２點或１﹒１８％，

主板成交６５２﹒０６億元。恒生中國企業指數報８７０９，跌９６點或１﹒１％。恒生科技指

數報６１８８，跌３３點或０﹒５４％。



＊黃偉康：騰訊業績或勝預期，料於４５０至５００元間上落＊



恒指整體情況偏弱，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》認為，在科技股比較造

好之下，大市仍然下跌，主要壓力或來自內房股。黃偉康分析，多間內地房企面臨流動性風險，

在套現壓力之下，內房企業或利用自家的投資產品作為融資用途，他估計當中的投資組合有可能

涵蓋港股以至美國上市中概科技股，故近期出現的拋售情況有可能來自內地房企的套現行動。

黃偉康籲投資者應留意內房為港股帶來的下行壓力，恒指或有機會跌穿２４０００，但至

２３６００至２３７００會有較強支持，料月底情況會有所改善。

騰訊（００７００）即將公布第三季業績，儘管市場看淡，黃偉康則比較看好，因為近期公

布的全球遊戲業務增長良好，故業績應勝於市場預期。但股價重上５００元以上會比較難，因為

１００天線的阻力比較大，料騰訊將於４５０元至５００元之間上落。然而大市偏弱，騰訊或較

難擔起撐市大任。

（ｌｈ）

