  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/11/2021 12:45

《午市前瞻》專家指內房或為港股帶來壓力，料２３６００有支持

　　《經濟通通訊社１０日專訊》恒生指數半日收市報２４５２０，跌２９２點或１﹒１８％，
主板成交６５２﹒０６億元。恒生中國企業指數報８７０９，跌９６點或１﹒１％。恒生科技指
數報６１８８，跌３３點或０﹒５４％。

＊黃偉康：騰訊業績或勝預期，料於４５０至５００元間上落＊

　　恒指整體情況偏弱，安里主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》認為，在科技股比較造
好之下，大市仍然下跌，主要壓力或來自內房股。黃偉康分析，多間內地房企面臨流動性風險，
在套現壓力之下，內房企業或利用自家的投資產品作為融資用途，他估計當中的投資組合有可能
涵蓋港股以至美國上市中概科技股，故近期出現的拋售情況有可能來自內地房企的套現行動。
　　黃偉康籲投資者應留意內房為港股帶來的下行壓力，恒指或有機會跌穿２４０００，但至
２３６００至２３７００會有較強支持，料月底情況會有所改善。
　　騰訊（００７００）即將公布第三季業績，儘管市場看淡，黃偉康則比較看好，因為近期公
布的全球遊戲業務增長良好，故業績應勝於市場預期。但股價重上５００元以上會比較難，因為
１００天線的阻力比較大，料騰訊將於４５０元至５００元之間上落。然而大市偏弱，騰訊或較
難擔起撐市大任。
（ｌｈ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS10/11/2021
【FOCUS】PPI刷新26年最高　年關痛苦或續遭低估
財經熱話10/11/2021
學者認為電費加幅合理　花旗料港燈收益率高於中電
財經熱話10/11/2021
《榮辱互見》花樣年遭追債復牌後急瀉　有線獲鄭家純接手爆升　恒汽配股先跌後倒升　
開市Good Morning10/11/2021
熊麗萍料大市未調整完　舜宇220元見阻力
香港要聞09/11/2021
【兩電加價】港燈明年加電費7%　中電加5.8%
中國故事09/11/2021
《神州經脈》人行推碳減排支持工具　房企為解難頻赴會　滬指收升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet全新「加密貨幣」即時行情　緊貼追擊代幣價位

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金